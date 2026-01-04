Habertürk
        Elif Kumal'ın cansız bedeni bulundu

        Elif Kumal'ın cansız bedeni bulundu

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde kaybolan, 8 gündür aranan, 33 yaşındaki Elif Kumal'ın gölde cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.01.2026 - 19:33 Güncelleme: 04.01.2026 - 20:53
        Elif Kumal'ın cansız bedeni bulundu
        Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptığı bölgeden aracıyla ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Elif Kumal'ın cansız bedeni gölde bulundu.

        Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde 27 Aralık'ta erkek arkadaşı E.G. ile kamp yapan ve bir süre tartıştıktan sonra kendi aracıyla bölgeden ayrılmasının ardından kaybolan Kumal, 8 gündür aranıyordu.

        YANAL TARAMALI SONAR CİHAZI YERİNİ TESPİT ETTİ

        Dalgıçlar tarafından Yukarıyapıcı Göleti’nde arkadaşlarıyla kamp yaptığı alana yaklaşık 400 ila 500 metre, kıyıya 25 metre ve gölet yüzeyine yaklaşık 15 metre derinlikte aracının içinde bulunan Kumal’ı, Ankara’dan gelen yanal taramalı sonar cihazının tespit ettiği öğrenildi.

        NE OLMUŞTU?

        Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla 27 Aralık’ta, Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti. 28 Aralık saat 12.09’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Enis G., kız arkadaşı Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal’ın 16 ATB 289 plakalı aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi.

        İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı.

        Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa’dan AFAD ekipleri ile jandarma komando timleri, Bursa ve çevre illerden de sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri de bölgeye takviye olarak sevk edildi.

        Elif Kumal’ın erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarında bulunan Yavuz isimli arkadaşları ise gözaltı süresinin dolmasının ardından, genç kadının kaybolmasıyla ilgili bir delil olmadığı için adli kontrolle serbest bırakıldı.

        "ARAÇTA KAPILAR SIKIŞTI" İDDİASI

        İHA'da yer alan bilgilere göre; Elif Kumal olayında dikkat çekici iddialar ortaya atıldı. İddiaya göre Elif Kumal, kaybolduğu gece kamp alanından ayrıldıktan bir süre sonra Enis G.'yi telefonla aradı. Bu görüşmede Elif "Araçta kapılar sıkıştı, çıkamıyorum" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

        SON KEZ BÖYLE GÖRÜNTÜLENMİŞ

        Erdek Kapıdağ'da 8 gündür kayıp olan Elif Kumal, evden çıkarken son kez böyle görüntülendi.

        Elif Kumal, evinden çıkıp Kapıdağ'a giderken evin etrafında bulunan kamerlarca böyle görüntülendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Elif Kumal'ı arama çalışmaları 8'inci gününde; evlerin güvenlik kameraları inceleniyor

        Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda, kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. (37) ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrıldığı öne sürülen Elif Kumal'dan (34), 8 gündür haber alınamıyor. Çalışmalar sırasında şüphelenilen yerleri incelemek amacıyla Bayraktar TB-2 İnsansız Hava Aracı ve bir helikopter hazır bekletilirken, 438 personel sahada görev yapıyor. Ayrıca ekiplerin, bölgeye yakın konumdaki tüm evlerin güvenlik kameralarını incelmeye aldığı öğrenildi. (DHA)

