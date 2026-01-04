Habertürk
        Nicolas Maduro, ünlülerin hapishanesinde tutuklu kalacak

        Nicolas Maduro, ünlülerin hapishanesinde tutuklu kalacak

        ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla düzenlenen askeri harekatla eşiyle birlikte ülkesinden kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun götürüldüğü hapishanede, birçok ünlü tutuklu kaldı / kalıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2026 - 13:08 Güncelleme: 04.01.2026 - 13:21
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        ABD’nin uzun süredir sinyallerini verdiği stratejik operasyon, 3 Ocak'ta sabaha karşı gerçekleştirildi. Delta Force birlikleri tarafından Venezuela’nın başkenti Caracas’ta düzenlenen baskında, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores yakalanarak gözaltına alındı.

        Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores, hızlı bir şekilde Karayip Denizi'ndeki ABD savaş gemilerinden birine nakledildi. Maduro ile eşi daha sonra New York’taki yüksek güvenlikli Metropolitan Detention Center'a (Metropolitan Tutukevi) götürüldü.

        Nicolas Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi
        Nicolas Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi Haberi Görüntüle

        Dünyanın en zorlu hapishanelerinden biri olan Metropolitan Detention Center'da gerek ABD'li gerekse ABD vatandaşı olmayan birçok ünlü hapis yattı / yatıyor.

        METROPOLITAN DETENTION CENTER'DA HAPİS YATAN ÜNLÜLER

        • Sean 'Diddy' Combs... Ünlü müzik yapımcısı, seks ticareti ve şantaj suçlamalarıyla davası sürerken burada kalmış, Ekim 2025'teki mahkumiyetinin ardından başka bir tesise nakledildi.

        Sean 'Diddy' Combs
        Sean 'Diddy' Combs

        • Ghislaine Maxwell... Jeffrey Epstein'ın suç ortağı olarak bilinen Ghislaine Maxwell, yargılanma sürecini burada geçirdi.

        Ghislaine Maxwell
        Ghislaine Maxwell

        • R. Kelly... Cinsel istismar suçlarından hüküm giyen ünlü şarkıcı.

        R. Kelly
        R. Kelly

        • Tekashi 6ix9ine... Çete davasından suçlananan ünlü rapçi.

        Tekashi 6ix9ine
        Tekashi 6ix9ine

        • Allison Mack... NXIVM tarikatı davasından yargılanan 'Smallville dizisi'nin oyuncusu.

        Allison Mack
        Allison Mack

        • Jeffrey Epstein... Çocuk istismarı ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutukluyken 2019'da hücresinde ölü olarak bulundu.

        Jeffrey Epstein
        Jeffrey Epstein

        • Reza Zarrab... Ebru Gündeş'in eski eşi.

