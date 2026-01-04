Nicolas Maduro, ünlülerin hapishanesinde tutuklu kalacak

• Sean 'Diddy' Combs... Ünlü müzik yapımcısı, seks ticareti ve şantaj suçlamalarıyla davası sürerken burada kalmış, Ekim 2025'teki mahkumiyetinin ardından başka bir tesise nakledildi.Sean 'Diddy' Combs
• Ghislaine Maxwell... Jeffrey Epstein'ın suç ortağı olarak bilinen Ghislaine Maxwell, yargılanma sürecini burada geçirdi.Ghislaine Maxwell
• R. Kelly... Cinsel istismar suçlarından hüküm giyen ünlü şarkıcı.R. Kelly
• Tekashi 6ix9ine... Çete davasından suçlananan ünlü rapçi.Tekashi 6ix9ine
• Allison Mack... NXIVM tarikatı davasından yargılanan 'Smallville dizisi'nin oyuncusu.Allison Mack
• Jeffrey Epstein... Çocuk istismarı ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutukluyken 2019'da hücresinde ölü olarak bulundu.Jeffrey Epstein
• Reza Zarrab... Ebru Gündeş'in eski eşi.