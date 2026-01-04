Nicolas Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi
ABD ordusu tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu taşıyan uçağın ABD'nin New York şehrine indiği aktarıldı.
ABD merkezli CBS News haberine göre, Maduro ve eşi Cilia Flores'i taşıyan uçak Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne indi.
Maduro'nun daha sonra görevliler eşliğinde uçaktan indirildiği görüldü.
Maduro ve Flores'in Brooklyn bölgesindeki federal düzeyli Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulmasının beklendiği kaydedildi.
Bu yerleşkede daha önce Joaquin Guzman, Sean Combs, Luigi Mangione ve Ghislaine Maxwell gibi yüksek profilli mahkumlar tutulmuştu.
CNN'in federal bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Maduro ve Flores'in gelecek hafta Manhattan federal mahkemesinde yargı önüne çıkarılacağı aktarıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'nun Amerikan mahkemelerinde yargılanacağını ifade ederken, Maduro'yu uyuşturucu trafiğini yönetmekle suçlamıştı.
Trump, Maduro'yla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Diktatör Maduro kitlesel bir suç çetesinin lideriydi. Uyuşturucu trafiğini yönetiyordu. ABD'ye de uzanıyordu o trafik. Sayısız Amerikalının hayatını mal olan uyuşturucuları ülkemize taşıyordu. Binlerce kişi hayatını kaybetti. Maduro Amerikan mahkemelerinde yargılanacak. Kendisi şu anda gemide. Miami Florida arasında bir yerde karar kılınacak yargılanması için. Mahkemede işledikleri suçların delilleri sunulacak. Ben zaten bunları gördüm. Hem korkunç hem de nefes kesici."
EN AZ 40 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in alıkonulduğu askeri hava saldırılarında en az 40 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
New York Times gazetesinin üst düzey bir Venezuelalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin başkent Caracas ve bazı stratejik bölgelere saldırılarındaki sivil ve askeri zayiata değinildi.
Buna göre ABD'nin, Maduro ve eşi Flores'in alıkonulduğu, başkent Caracas ve bazı stratejik bölgelerdeki askeri hava saldırılarında, askeri personel ve siviller de dahil en az 40 kişi yaşamını yitirdi.