        Lodosta zorluk çeken motokuryeye siper oldular | Son dakika haberleri

        Lodosta zorluk çeken motokuryeye siper oldular

        İstanbul'da lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ilerlemekte güçlük çeken motokuryeye, trafikte seyreden iki otomobil eşlik ederek güvenli şekilde ilerlemesini sağladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 00:40 Güncelleme: 04.01.2026 - 00:40
        İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde dengesini korumakta zorlanan motokuryeye, önünde ve arkasında seyreden iki otomobil, hızlarını düşürerek siper oldu.

        Motosiklet sürücüsünün, rüzgârın etkisini azaltmak amacıyla araçların arasında ilerlediği görüldü.

        Motokuryenin köprü üzerindeki ilerleyişi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Fotoğraf: DHA

