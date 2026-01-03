Fenerbahçe'den orta sahaya Matteo Guendouzi hamlesi: Resmi teklif yapıldı iddiası!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha için sürpriz bir isme yöneldi. Sarı lacivertlilerin, Lazio'dan Matteo Guendouzi için resmi girişimde bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de orta saha takviyesi için sürpriz bir isim gündeme geldi.
TuttoMercato'da yer alan haberde Fenerbahçe'nin, Lazio'nun 26 yaşındaki futbolcusu Matteo Guendouzi ile ilgilendiği öne sürüldü.
İtalya basınında yer alan habere göre Sarı-Lacivertliler Fransız futbolcu için Lazio'ya resmi teklif yaptı.
Öte yandan Fransız futbolcunun ismi, geçtiğimiz aylarda Galatasaray ile de sık sık anılmıştı.
2024 yılında Marsilya'dan 14 milyon euroya Lazio'ya transfer olan Matteo Guendouzi, 109 maçta 6 gol atarken, 10 asist yaptı.
26 yaşındaki futbolcunun 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.