        Balıkesir haberleri: Restoran kan gölüne döndü... Cinayet anı kamerada

        Restoran kan gölüne döndü... Cinayet anı kamerada!

        Balıkesir'de, yılbaşı gecesi bir restorana girip yaşanan alkollü içecek tartışması sonrası tüfeğiyle rastgele ateş açan ve 30 yaşındaki Hasan Durka'nın ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan 42 yaşındaki Gürkan T. tutuklandı. Olay anı kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 15:19 Güncelleme: 03.01.2026 - 15:41
        Restoran kan gölüne döndü... Cinayet anı kamerada!
        Balıkesir'de olay, 31 Aralık gecesi Gömeç ilçesinde restoranda meydana geldi. İddiaya göre; iş yerine gelen Gürkan T. (42), alkollü içecek istedi. İş yeri sahibi Ahmet E., isteği reddetti.

        İÇERDEKİLERE RASTGELE ATEŞ AÇTI

        DHA'daki habere göre mekandan ayrılan Gürkan T., otomobilindeki tüfeği alıp geri döndü ve içeride oturanlara rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, Gömeç Belediyesi çalışanı Hasan Durka, Zafer A. ile Ahmet E.'ye isabet etti.

        Hayatını kaybeden Hasan Durka, 30 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Hasan Durka, 30 yaşındaydı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Hasan Durka'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

        Yaralanan Zafer A. ile Ahmet E., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan şüpheli Gürkan T., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

        Ahmet E. hastanedeki tedavi sonrası taburcu edilirken, Zafer A.'nın sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        OLAY ANI KAMERADA

        Öte yandan, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

