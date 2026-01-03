Restoran kan gölüne döndü... Cinayet anı kamerada!
Balıkesir'de, yılbaşı gecesi bir restorana girip yaşanan alkollü içecek tartışması sonrası tüfeğiyle rastgele ateş açan ve 30 yaşındaki Hasan Durka'nın ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan 42 yaşındaki Gürkan T. tutuklandı. Olay anı kameraya yansıdı
Balıkesir'de olay, 31 Aralık gecesi Gömeç ilçesinde restoranda meydana geldi. İddiaya göre; iş yerine gelen Gürkan T. (42), alkollü içecek istedi. İş yeri sahibi Ahmet E., isteği reddetti.
İÇERDEKİLERE RASTGELE ATEŞ AÇTI
DHA'daki habere göre mekandan ayrılan Gürkan T., otomobilindeki tüfeği alıp geri döndü ve içeride oturanlara rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, Gömeç Belediyesi çalışanı Hasan Durka, Zafer A. ile Ahmet E.'ye isabet etti.Hayatını kaybeden Hasan Durka, 30 yaşındaydı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Hasan Durka'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Yaralanan Zafer A. ile Ahmet E., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan şüpheli Gürkan T., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Ahmet E. hastanedeki tedavi sonrası taburcu edilirken, Zafer A.'nın sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildirildi.
OLAY ANI KAMERADA
Öte yandan, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.