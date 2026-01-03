Habertürk
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu

        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu

        Diyarbakır'da karın ağrısı şikayetiyle birçok hastaneye başvurmasına rağmen rahatsızlığı geçmeyen Hüseyin Kaya (21), Ankara'da Prof. Dr. Ahmet Demir'in lenfoma teşhisi sonrası uyguladığı tedaviyle sağlığına kavuştu. Kanseri atlattıktan sonra evlenen Kaya'nın nikah şahitliğini de kendisini iyileştiren doktoru Prof. Dr. Ahmet Demir yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 13:24 Güncelleme: 03.01.2026 - 13:25
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Diyarbakır'da Hüseyin Kaya, 2020 yılında 16 yaşındayken şiddetli karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanelerde gastrit teşhisiyle tedavi gördü. Ancak rahatsızlığı geçmeyen Kaya, hızla 20 kilo verdi. Kaya, bunun üzerine Ankara'da özel hastanede Prof. Dr. Ahmet Demir'e muayene oldu. Prof. Dr. Demir'in tetkikleri sonucunda Kaya'ya 3'üncü evre lenfoma teşhisi konuldu. Kaya, Prof. Dr. Demir'in uyguladığı 5 kür kemoterapi tedavisiyle 1 yılda kanseri yenip sağlığına kavuştu. Kanseri atlattıktan sonra iş hayatına atılan ve inşaat işiyle uğraşan Kaya, Edanur Vuran ile evlenme kararı aldı. Kaya, kendisini iyileştiren doktorundan da nikah şahidi olmasını istedi. Prof. Dr. Ahmet Demir, Ankara'dan Diyarbakır'a gidip, geçen yıl 26 Aralık'ta evlenen çiftin, nikah şahitliğini üstlendi.

        "5 KÜR KEMOTERAPİDEN SONRA İYİLEŞTİ"

        Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Demir, meslek hayatının 26’ncı yılında olduğunu ve bunun en az 16 yılı da aktif olarak çocukluk çağı kanserleriyle ilgilendiğini söyleyerek, "Bu yavrumuz yaklaşık 5 yıl önce şiddetli karın ağrısı, kusmalar, beslenememe ve 1 ayda 20 kilogram kaybıyla gelmişti bize. Sonra çocuğun muayenesinde karnında dev bir kitlesi ve endoskopisinde de mideye bası yapan, mide çıkışını bloke eden bir kitlesi mevcuttu. Oradan biyopsi yaptığımızda da lenfoma tanısı koyduk. Bu lenfomaların 'Non-hodgkin' ve 'Lenfoma hodgkin' gibi tipleri var. Tiplerine göre tedavi şansları ve başarı yüzdeleri var. Dolayısıyla bu da tedavi edilebilir gruptan bir hastamızdı. Evre 3 olarak değerlendirmiştik o dönemde ve 5 kür kemoterapiden sonra da şifa sağlamış olduk" dedi.

        "ÇOK HAYIRLI BİR SÜREÇ OLDU"

        Tedavi sürecinden sonra hasta takibini sağlamak için Hüseyin Kaya ile sürekli iletişim halinde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Demir, "Çok hayırlı bir süreç oldu. Sağ olsunlar lütfettiler, beni davet ettiler, nikah şahitliğini yaptık. Bu çok heyecan verici, umut verici bir şey. Burada tabii böyle hastası olan anne babalarımız var, ailelerimiz var. Böyle bir durum olduğunda artık çocuk hematoloji onkolojide, çocukluk çağı kanserlerinde son 40 yılda 5 yıllık genel sağ kalım oranları yüzde 80'lere ulaştı. Burada tedavilerdeki gelişmeler, görüntülemedeki gelişmeler, tedavi modelindeki farklılıklarla biz bunu elde ettik. Ama bu sefer de geç dönem yan etkilerle uğraşmaya başlıyoruz, daha sık uğraşıyoruz. Dolayısıyla bu geç dönem yan etkiler bakımından izlemeye de devam ediyoruz. Biz erişkin gibi olaya bakmıyoruz. 'Bu çocuk ileride çoluk çocuğa karışacak' diyoruz. Yani şifa peşindeyiz, şifa sağlamak istiyoruz. Dolayısıyla Hüseyin'in bu durumu bu cümlenin vücut bulmuş haline dönüşmüş oldu. Yani 'çoluk çocuğa karışacaksın' dediğimiz bu işte. İnşallah çoluk çocuğuyla mutlu bir şekilde ailesini kurar ve hayatına bu şekilde sağlıkla devam eder” ifadelerini kullandı.

        "HAYATIM BOYUNCA UNUTAMAYACAĞIM"

        Nikah şahidi olması için teklif geldiğinde çok heyecanlandığını ve çok mutlu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Demir, "Çünkü çok ciddi bir hastalıktan şifa olmuş bir çocuğun en mutlu anına şahitlik ediyorsunuz. Çok güzel, Diyarbakır'ın o misafirperver insanlarıyla 2 gün geçirdim. İnanılmaz anlar biriktirdim. Halayın başından inmedim. Yani orada gidip oturmadım. Dolayısıyla çok eğlenceli, güzel bir düğünümüz oldu. Bu hayatım boyunca unutmayacağım çok değerli bir an benim için" diye konuştu.

