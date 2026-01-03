Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!

        İstanbul Kadıköy'de, müşteri ve yatırımcıları yaklaşık 11 milyar lira dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edilen şüphelinin oto galerisine operasyon düzenlendi. İncelenen araçların bazıları sahiplerine teslim edilirken, kime ait olduğu belirlenemeyen araçlar yediemin otoparkına götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 08:06 Güncelleme: 03.01.2026 - 09:17
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, müşteri ve yatırımcıları yaklaşık 11 milyar lira dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edilen kişinin sahibi olduğu Bağdat Caddesi'ndeki oto galeriye operasyon düzenledi.

        UZUN ZAMANDIR KAPALIYDI

        DHA'daki habere göre ekipler, uzun süredir kapalı olduğu öğrenilen iş yerinde inceleme yaptı. Oto galeride bulunan araçlar tek tek kontrol edildi.

        BAZI ARAÇLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

        Yapılan çalışmaların ardından kime ait olduğu belirlenen otomobiller sahiplerine teslim edilirken diğerleri yediemin otoparkına götürüldü.

        BİRÇOK MAĞDUR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

        İddialara ilişkin çok sayıda mağdurun savcılığa suç duyurusunda bulunduğu, açılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
