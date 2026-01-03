Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, müşteri ve yatırımcıları yaklaşık 11 milyar lira dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edilen kişinin sahibi olduğu Bağdat Caddesi'ndeki oto galeriye operasyon düzenledi.

UZUN ZAMANDIR KAPALIYDI

DHA'daki habere göre ekipler, uzun süredir kapalı olduğu öğrenilen iş yerinde inceleme yaptı. Oto galeride bulunan araçlar tek tek kontrol edildi.

BAZI ARAÇLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan çalışmaların ardından kime ait olduğu belirlenen otomobiller sahiplerine teslim edilirken diğerleri yediemin otoparkına götürüldü.

BİRÇOK MAĞDUR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İddialara ilişkin çok sayıda mağdurun savcılığa suç duyurusunda bulunduğu, açılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.