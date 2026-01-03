Fenerbahçe'den Livakovic kararı! Dinamo Zagreb resmi teklifini iletti
Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya kiraladığı ve burada forma şansı bulamayan Dominik Livakovic için, Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb ilk resmi teklifini sarı-lacivertlilere iletti.
Dünya Kupası'nda forma giymek isteyen ve bu nedenle oynayabileceği bir takımda sahne almak isteyen Hırvat kaleci için Dinamo Zagreb, bir süredir sarı-lacivertlilerle temaslarını sürdürüyordu.
F.BAHÇE'DEN İLK TEKLİFE RET!
Hırvat basınından Index HR'nin haberine göre; Zagreb temsilcisi, 30 yaşındaki file bekçisi için F.Bahçe'de ilk resmi teklifini iletti fakat ret yanıtı aldı.
Dinamo Zagreb'in ilettiği teklifte sadece kiralama olduğu ve satın alma opsiyonunun bulunmadığı kaydedildi.
Ayrıca Livakovic'in F.Bahçe'den yıllık 3.3 milyon Euro kazandığı, Zagreb'in bu miktarın küçük bir kısmının karşılamayı taahhüt ettiği haberin detaylarında yer aldı.
İTALYA'DAN TALİPLERİ VAR
Öta yandan Hırvat eldiven için bazı İtalyan kulüplerinin de ilgisi olduğu ve daha cazip tekliflerle Fenerbahçe'nin kapısına gelebileceği öne sürüldü.