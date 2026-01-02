Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie'den Gazze'ye yardım çağrısı

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Angelina Jolie, Gazze Şeridi'ne en kısa sürede daha fazla insani yardım ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Mısır basınında yer alan haberlere göre; ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Gazze'ye yardım çabalarını takdirle karşıladığını belirten Jolie, bölgedeki ailelerin ciddi bir insani krizle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Ünlü oyuncu; "Gazze Şeridi'ne mümkün olan en kısa sürede daha fazla yardımın ulaştırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Angelina Jolie, ziyaret kapsamında Ariş kentinde Mısır Kızılay'ını lojistik merkezini de gezerek, Gazze'ye gönderilecek insani yardımların durumunu yerinde inceledi. Burada yardım kolileri hazırlayan Jolie, Gazze'ye yardım ulaştırılmasında gönüllülerin üstlendiği rolün önemine değindi.

Angelina Jolie, Mısır dışından gelen yardımların Gazze'ye giriş süreci, depolama ve dağıtım aşamaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Mısırlı yetkililer, Jolie'ye yardımların Mısır'dan Gazze'ye hangi aşamalardan geçerek ulaştığını detaylı şekilde anlattı.