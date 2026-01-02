Habertürk
        Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie'den Gazze'ye yardım çağrısı - Magazin haberleri

        Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie'den Gazze'ye yardım çağrısı

        Angelina Jolie, Mısır ziyareti sırasında Refah Sınır Kapısı'na giderek Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılma sürecini inceledi. Jolie, Filistinlilerin zor yaşam koşullarına dikkat çekerek daha fazla yardım çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 20:04 Güncelleme: 02.01.2026 - 21:51
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Angelina Jolie, Gazze Şeridi'ne en kısa sürede daha fazla insani yardım ulaştırılması gerektiğini söyledi.

        Mısır basınında yer alan haberlere göre; ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Gazze'ye yardım çabalarını takdirle karşıladığını belirten Jolie, bölgedeki ailelerin ciddi bir insani krizle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Ünlü oyuncu; "Gazze Şeridi'ne mümkün olan en kısa sürede daha fazla yardımın ulaştırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        Angelina Jolie, ziyaret kapsamında Ariş kentinde Mısır Kızılay'ını lojistik merkezini de gezerek, Gazze'ye gönderilecek insani yardımların durumunu yerinde inceledi. Burada yardım kolileri hazırlayan Jolie, Gazze'ye yardım ulaştırılmasında gönüllülerin üstlendiği rolün önemine değindi.

        Angelina Jolie, Mısır dışından gelen yardımların Gazze'ye giriş süreci, depolama ve dağıtım aşamaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Mısırlı yetkililer, Jolie'ye yardımların Mısır'dan Gazze'ye hangi aşamalardan geçerek ulaştığını detaylı şekilde anlattı.

        Öte yandan, Angelina Jolie'nin ateşkes sürecinde Mısır'ın kabul ettiği Filistinli yaralı ve hastaların durumunu görmek amacıyla El-Ariş Hastanesi'ni de ziyaret edeceği belirtildi.

        Akıl almaz hata! Türk ve Alman cenazeleri karıştı

        Aydın'ın Didim ilçesinde hastane morgunda Türk ve Alman iki vatandaşın cenazelerinin karışması sonucu büyük bir karışıklık yaşandı. Alman ailenin yanlışlıkla Türk cenazeyi defnettiğinin anlaşılması üzerine savcılık talimatıyla mezar açılırken, İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili idari soruşturma başlattı

        #Angelina Jolie
        #gazze şeridi
        #mısır
