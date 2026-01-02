İtalyan basını yazdı: Galatasaray, Noa Lang için devrede!
Galatasaray'ın, geçen yaz Victor Osimhen transferiyle ilişki kurduğu Napoli'den bu kez Noa Lang'ı gündemine aldığı belirtildi. İtalyan basınına göre, Napoli'de mutsuz olduğu ifade edilen Hollandalı futbolcunun kış transfer döneminde ayrılma ihtimali bulunurken, sarı-kırmızılıların transfer için devreye girdiği ve süreci yakından takip ettiği aktarıldı.
Geçtiğimiz yaz Victor Osimhen’i transfer eden Galatasaray, gözünü transferde yine Napoli’ye dikti.
İtalyan basını, Galatasaray’ın Napoli forması giyen ve takımda mutsuz olduğu belirtilen Noa Lang’ı gündemine aldığını duyurdu.
Il Mattino’nun haberine göre, yalnızca 6 ay önce Napoli kadrosuna katılan Hollandalı futbolcunun kış transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali konuşulmaya başlandı. Sarı-kırmızılıların ise son saatlerde Noa Lang için devreye girdiği ifade edildi.
Haberde, Galatasaray ile Napoli arasındaki olumlu ilişkilere dikkat çekilirken, iki kulübün geçtiğimiz yaz Victor Osimhen transferi sırasında uzun süren pazarlıklar yaptığı da hatırlatıldı.
Napoli’nin kadro planlaması ve acil ihtiyaçları doğrultusunda olası bir transferin kısa süre içinde netlik kazanabileceği, kış transfer döneminin başlamasıyla birlikte Noa Lang’ın durumunun yakından izleneceği belirtildi.