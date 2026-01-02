Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Güneş azalıyor, kilolar artıyor: Kış ayları neden kilo aldırıyor?

        Soğuk hava, artan iştah: Kış ayları neden kilo aldırıyor?

        Soğuk havalar sadece montları değil, kiloları da artırıyor. Peki kış aylarında vücut neden daha fazla yemeye ihtiyaç duyuyor? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 09:34 Güncelleme: 02.01.2026 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kış ayları neden kilo aldırıyor?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kış aylarında kilo almak kader değil. Kilo artışına neden olan etkenleri bilmek ve doğru önlemleri almak, sağlıklı bir kış geçirmenin anahtarı olabilir.

        Zencefilin hiç duymadığınız faydaları
        Zencefilin hiç duymadığınız faydaları
        Kışın metabolizmayı nasıl canlı tutarız?
        Kışın metabolizmayı nasıl canlı tutarız?

        KIŞ AYLARINDA KİLO ALMANIN NEDENLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

        Kış aylarında kilo almak birçok kişi için neredeyse kaçınılmaz bir sorun gibi görülür. Soğuyan hava, azalan hareket ve değişen beslenme alışkanlıkları vücudun dengesini etkiler. Ancak doğru önlemlerle bu süreci sağlıklı bir şekilde yönetmek mümkündür. İşte kışın kilo aldıran nedenler ve pratik çözüm önerileri:

        REKLAM

        1. VÜCUDUN DAHA FAZLA ENERJİYE İHTİYAÇ DUYMASI

        Soğuk havalarda vücut ısısını koruyabilmek için daha fazla enerji harcar. Bu durum beynin daha sık “acıkma” sinyali göndermesine neden olur.

        Çözüm: Her açlık hissinde hemen yemek yerine önce bir bardak su içmek, mideyi doldurarak tokluk hissi sağlar ve gereksiz kalori alımını önler.

        2. D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

        Kışın güneş ışınlarından yeterince faydalanamamak, D vitamini seviyesinin düşmesine yol açar. D vitamini eksikliği iştah artışı ve kilo alımıyla ilişkilidir.

        Çözüm: Güneşli günlerde 20–25 dakika güneşten faydalanmak ve balık, yumurta sarısı, süt ürünleri gibi D vitamini içeren besinleri tüketmek önemlidir.

        3. DUYGUSAL YEME VE KIŞ DEPRESYONU

        Kısa günler ve kapalı hava ruh halini olumsuz etkileyebilir. Birçok kişi kendini daha iyi hissetmek için tatlı ve hamur işlerine yönelir.

        REKLAM

        Çözüm: Tatlı ihtiyacı için meyve, yoğurt veya küçük porsiyon sağlıklı atıştırmalıklar tercih edilmelidir.

        4. AKŞAM SAATLERİNDE AŞIRI BESİN TÜKETİMİ

        Metabolizma akşam saatlerinde yavaşlar. Bu saatlerde tüketilen yüksek kalorili besinler kolayca yağ olarak depolanır.

        Çözüm: Akşam yemeklerini hafif tutmak, yatmadan en az 2 saat önce yemeyi bırakmak faydalıdır.

        5. GECE AÇLIĞI

        Akşam fazla veya dengesiz yemek, gece kan şekerinin düşmesine ve ani açlık krizlerine yol açabilir.

        Çözüm: Gece acıkıldığında yağlı yiyecekler yerine bir avuç sade leblebi veya bir bardak süt tercih edilebilir.

        6. HAREKETSİZ YAŞAM TARZI

        Soğuk havalar dışarı çıkma isteğini azaltır, fiziksel aktivite yerini uzun süreli oturmaya bırakır.

        Çözüm: Haftada en az 2–3 gün, 30–45 dakikalık ev egzersizleri veya yürüyüşler kilo kontrolüne yardımcı olur.

        REKLAM

        7. ÖĞÜN ATLAMA VE DÜZENSİZ BESLENME

        Günlerin kısa olması öğün saatlerini karıştırabilir. Öğün atlamak, karbonhidrat isteğini artırır.

        Çözüm: Beyaz ekmek, makarna ve hamur işleri yerine bulgur, tam tahıllar ve kuru baklagiller tercih edilmelidir.

        8. KALIN KIYAFETLERİN YANILTICI ETKİSİ

        Kalın giysiler kilo artışını fark etmeyi zorlaştırır ve yeme kontrolü azalabilir.

        Çözüm: Düzenli tartılmak ve beden farkındalığını korumak önemlidir.

        9. YETERSİZ SU TÜKETİMİ

        Kışın terleme azaldığı için su içme ihtiyacı göz ardı edilir. Oysa susuzluk bazen açlıkla karıştırılır.

        Çözüm: Gün boyunca düzenli su içmek iştah kontrolünü kolaylaştırır.

        10. UYKU DÜZENSİZLİĞİ

        Kış aylarında geç saatlere kadar ekran karşısında kalmak uyku düzenini bozar. Yetersiz uyku iştah hormonlarını olumsuz etkiler.

        REKLAM

        Çözüm: Her gün aynı saatte uyuyup uyanmaya özen göstermek kilo kontrolüne destek olur.

        11. SICAK VE KALORİLİ İÇECEKLER

        Salep, sıcak çikolata ve şekerli kahveler fark edilmeden fazla kalori alımına neden olabilir.

        Çözüm: Şekersiz bitki çayları veya tarçınlı süt gibi daha hafif içecekler tercih edilebilir.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sivas Kayseri karayolu yoğun tipi nedeniyle kapandı, araçlar yolda kaldı

        Sivas Kayseri karayolu yoğun tipi nedeniyle kapandı, araçlar yolda kaldı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        Atık tankerinden çıktılar! Tam 32 tane
        Atık tankerinden çıktılar! Tam 32 tane
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        İki bölge için kritik uyarı! Çığ riskine dikkat!
        İki bölge için kritik uyarı! Çığ riskine dikkat!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        İstanbul'un 5 ilçesinde kar tatili
        İstanbul'un 5 ilçesinde kar tatili
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu
        Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        "O bir yıldız değil"
        "O bir yıldız değil"
        Fiorentina'dan Becao hamlesi!
        Fiorentina'dan Becao hamlesi!
        8 yıllık hasret yılbaşı gecesi sona erdi
        8 yıllık hasret yılbaşı gecesi sona erdi
        2025’in en iyi 20 filmi
        2025’in en iyi 20 filmi
        Site aidatları, en düşük emekli aylığı, doğum izni gündemde
        Site aidatları, en düşük emekli aylığı, doğum izni gündemde