Cem Yılmaz'a kadınlar tepki gösterdi

Cem Yılmaz’ın bir dijital platformda yayınlanan yeni gösterisi 'CMXXIV', kadınlara yönelik sözleriyle tepki topladı. Ünlü komedyenin ilişkiler ve kadın yaşları üzerine yaptığı espri, sosyal medyada büyük bir 'Ageism' (Yaş Ayrımcılığı) tartışması başlattı.

Cem Yılmaz, gösterisinin bir bölümünde özel hayatına dair itiraflarda bulunan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: Uzun zamandır kadınlarla vakit geçirmiyorum. Düşman değilim ama gerçekten çok zor. Aranızda yeni sevgilisi olan, yeni deneyimler yaşayan var mı? O ilişkiyi nasıl yürütüyorsunuz, çok merak ediyorum. Ben bu yaştan sonra çok zorlanıyorum. Bir de 38 yaşında biriyle çıkınca; "Çıtır buldu" diyorlar. 38... ölmek üzere!

"YAŞIM 37, CEM YILMAZ'A BAKMAM"

Bu sözler, birçok kadın kullanıcılar tarafından; "Kadın yaşını aşağılamak" ve "Eril bir bakış açısı" olarak yorumlanarak eleştiri yağmuruna tutuldu. En dikkat çeken tepkilerden biri Gizem Sevinç Selvi’den geldi. Selvi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "37 yaşındayım ve Cem Yılmaz'a bakmam" diyerek ünlü komedyene sert bir yanıt verdi.