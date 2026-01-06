Habertürk
        Bakan Göktaş, Kabine Toplantısı sonrası 15 yaş altına sosyal medya yasağı için tarih verdi

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini de içeren torba yasa teklifinin, ay sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisinde ilgili komisyona sevk edileceğini bildirdi.

        Giriş: 06.01.2026 - 14:21 Güncelleme: 06.01.2026 - 14:29
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin soru üzerine Göktaş, bu yasal düzenlemeyle sosyal medya platformlarına sorumluluk yüklemeyi hedeflediklerini belirtti.

        Bakan Göktaş, bu kapsamda sosyal ağ sağlayıcılarına, 15 yaşından küçük çocuklara hiçbir şekilde hizmet sunmama ve hesap açmama yükümlülüğü getirilmesini, çocuklar zararlı içeriklere maruz kalmadan etkili filtreleme sistemlerinin kurulmasını önerdiklerini dile getirdi.

        Birçok ülkenin, çocukları dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklerden korumak için tedbirler aldığını, Avustralya'nın 16 yaş altı çocuklara sosyal medya erişimini yasakladığını anımsatan Göktaş, "Sosyal medya platformlarının çocuklarımızı ticari bir meta olarak kullanmasına izin vermememiz lazım. Bu duruma seyirci kalamayız. Biz, 1,5 senedir bu konuya çalışıyoruz. Uzmanlar, akademisyenler, sosyal medya platformları, sivil toplum kuruluşları, aileler ve bizzat çocuklarımızla bu konuda çalışmalar yürüttük. 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini de içeren torba yasa taslağımızı bu ay sonunda Meclis'te ilgili komisyona sevk ediyoruz." ifadesini kullandı.

        "ÇOCUKLARIMIZI ZARARLI İÇERİKLERDEN KORUMAK EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİMİZ"

        Sosyal medyanın, çocuklarda çok yoğun depresyon, anksiyete ve davranış bozukluğuna yol açtığını aktaran Göktaş, "Çetelerin çocuklara bazı sosyal medya platformları üzerinden ulaşarak, onları suça sürüklediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu düzenleme çocuk koruma kalkanının parçası olarak görülebilir. Çocuklarımız dijital mecraların sunduğu imkanlardan yararlanırken, onların zihnini, ruhunu korumakla mükellefiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı her türlü risk ve tehditten, zararlı içeriklerden korumak en önemli önceliğimiz." dedi.

        Çocukların dijital güvenliğini desteklemek üzere "Çocuklar Güvende" web sitesini ve mobil uygulamasını, geçen ay kullanıma açtıklarını hatırlatan Göktaş, şunları kaydetti:

        "Bu platformla, çocuklara ve ailelerine güvenli içerik ve rehberlik hizmetlerini tek çatı altında sunuyoruz. Uygulama üzerinden acil durumlarda tek tuşla yardım çağrısı yapılabiliyor. Ayrıca DUY ihbar platformuyla çocuklar için güvenli bir dijital alan oluşturuyoruz. Sosyal Medya Çalışma Grubumuzla ise 7/24 takip ettiğimiz zararlı içerikleri tespit ediyor ve gerekli müdahaleleri anında yapıyoruz. Bu çerçevede 2 bin 904 içeriğe doğrudan müdahale ettik. İçeriği görüyoruz, mahkemeye gidiyoruz. Mahkeme değerlendirdikten sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu erişim engeli getiriyor. Ama biz istiyoruz ki sosyal medya platformları proaktif bir şekilde bunları yapsın."

        Kadıköy'de dev dalgaların çarptığı 3 yüzücü kayalıklara düştü; bacakları kırıldı

        Kadıköy Caddebostan Sahili'nde 4 Mart'ta denize girmek isteyen 3 kişi, lodosun etkisiyle sahile vuran dev dalgalara kapılarak kayalıklara düştü. Yaralanan yüzücüler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bazılarının bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. (DHA)

