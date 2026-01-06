Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına: İşte muhtemel 11'ler!

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında bu akşam Adana'da Samsunspor ile mücadele edecek.

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapacak. Batuhan Kolak ise müsabakada dördüncü hakem olacak.

Sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakadan galip ayrılması durumunda Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden ve finale yükselen Galatasaray ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.