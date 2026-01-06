Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Demokrat Senatör Schumer'den Trump tepki: Felaketler katlanarak artabilir | Dış Haberler

        Demokrat Senatör Schumer'den Trump tepki: Felaketler katlanarak artabilir

        ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Schumer, Trump yönetiminin Maduro operasyonuna tepki gösterdi. Maduro'nun "bir zorba" olduğunu savunan Schumer, "Şimdi asıl soru, Venezuela ve daha da önemlisi ABD için bundan sonra ne olacağı. Kimse gerçekten bunu bilmiyor, sadece kaos var" dedi. Schumer, "Trump, Pandora'nın kutusunu açtı ve işler çok çabuk kontrolden çıkacak. Trump, Venezuela'da yaptığını Kolombiya ve Grönland'da da yapmaya kalkışırsa, bunun sonuçları ve felaketler katlanarak artabilir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 07:51 Güncelleme: 06.01.2026 - 07:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demokrat senatörden Trump'a tepki: Felaketler katlanarak artabilir
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, kimsenin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro için üzülmediğini ifade ederek, "Şimdi asıl soru, Venezuela ve daha da önemlisi ABD için bundan sonra ne olacağı. Kimse gerçekten bunu bilmiyor. Plan yok, netlik yok, sadece kaos var." dedi.

        Trump: Venezuela ile savaşta değiliz
        Trump: Venezuela ile savaşta değiliz Haberi Görüntüle

        ABD Senatosundaki 1 numaralı Demokrat isim Schumer, Senato Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Venezuela'daki askeri operasyon nedeniyle Trump yönetimine yüklendi.

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "bir zorba" olduğunu savunan ve "Kimse onun başına gelenlere üzülmüyor." diyen Schumer, "Şimdi asıl soru, Venezuela ve daha da önemlisi ABD için bundan sonra ne olacağı. Kimse gerçekten bunu bilmiyor. Plan yok, netlik yok, sadece kaos var." değerlendirmesini yaptı.

        REKLAM

        ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk açıklamalarının ardından Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "Trump'ın arkasını toplamak" amacıyla bazı yeni açıklamalar yaptığını kaydeden Schumer, "Venezuela'yı ABD'nin yönetmesinden neyin kastedildiği" konusunun belirsiz olduğunu söyledi.

        "TRUMP PANDORA'NIN KUTUSUNU AÇTI, FELAKETLER KATLANARAK ARTABİLİR"

        Schumer, "Donald Trump, Pandora'nın kutusunu açtı ve işler çok çabuk kontrolden çıkacak. Trump, Venezuela'da yaptığını Kolombiya ve Grönland'da da yapmaya kalkışırsa, bunun sonuçları ve felaketler katlanarak artabilir." dedi.

        Amerikan halkının Trump'a "askeri maceralar" için oy vermediğini vurgulayan Demokrat senatör, "Donald Trump, Epstein dosyalarını yayınlama sözünü tutmadığı gibi, şimdi de Amerika'nın bitmek bilmeyen savaşlara katılmayacağı sözünü de tutmuyor." diye konuştu.

        Schumer, ABD Kongresi olarak Trump yönetiminden Venezuela'daki askeri operasyonuna ilişkin en hızlı şekilde kendilerine brifing vermesini istediklerini kaydederek, "En önemlisi de şu: Donald Trump, artık Venezuela'yı ABD olarak biz yöneteceğiz derken ne demek istiyor? Bu, artık Venezuela'da ulus inşa etme işine girdiğimiz anlamına mı geliyor? Askerlerimizi oraya gönderecek miyiz?" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ankara'da sıra dışı yaşam: Onlarca hayvanla ortak hayat kurdu

        Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Özgür Peştanlı; kurtlardan köpeklere, atlardan eşeklere kadar onlarca hayvanla kurduğu çiftliğinde doğayla iç içe bir yaşam sürdürüyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        Trump yönetimi, Venezuela petrolü için harekete geçti
        Trump yönetimi, Venezuela petrolü için harekete geçti
        Lodos ve sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Lodos ve sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sosyal yardımlar zamlandı
        Sosyal yardımlar zamlandı
        Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray!
        Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray!
        Dursun Özbek'ten transfer ve Icardi açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer ve Icardi açıklaması!
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        Çikolata gerçekten modumuzu değiştirir mi?
        Çikolata gerçekten modumuzu değiştirir mi?
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        "Hataları kabul etmek mümkün değil!"
        "Hataları kabul etmek mümkün değil!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?