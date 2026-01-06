Demokrat Senatör Schumer'den Trump tepki: Felaketler katlanarak artabilir

ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, kimsenin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro için üzülmediğini ifade ederek, "Şimdi asıl soru, Venezuela ve daha da önemlisi ABD için bundan sonra ne olacağı. Kimse gerçekten bunu bilmiyor. Plan yok, netlik yok, sadece kaos var." dedi.

ABD Senatosundaki 1 numaralı Demokrat isim Schumer, Senato Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Venezuela'daki askeri operasyon nedeniyle Trump yönetimine yüklendi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "bir zorba" olduğunu savunan ve "Kimse onun başına gelenlere üzülmüyor." diyen Schumer, "Şimdi asıl soru, Venezuela ve daha da önemlisi ABD için bundan sonra ne olacağı. Kimse gerçekten bunu bilmiyor. Plan yok, netlik yok, sadece kaos var." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk açıklamalarının ardından Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "Trump'ın arkasını toplamak" amacıyla bazı yeni açıklamalar yaptığını kaydeden Schumer, "Venezuela'yı ABD'nin yönetmesinden neyin kastedildiği" konusunun belirsiz olduğunu söyledi.

"TRUMP PANDORA'NIN KUTUSUNU AÇTI, FELAKETLER KATLANARAK ARTABİLİR"

Schumer, "Donald Trump, Pandora'nın kutusunu açtı ve işler çok çabuk kontrolden çıkacak. Trump, Venezuela'da yaptığını Kolombiya ve Grönland'da da yapmaya kalkışırsa, bunun sonuçları ve felaketler katlanarak artabilir." dedi.