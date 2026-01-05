Habertürk
        Trabzonspor'da Fatih Tekke: Hataları kabul etmek mümkün değil!

        Trabzonspor'da Fatih Tekke: Hataları kabul etmek mümkün değil!

        Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor, Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu ve final şansını yitirdi. Bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 05.01.2026 - 23:42 Güncelleme: 05.01.2026 - 23:42
        "Hataları kabul etmek mümkün değil!"
        Süper Kupa yarı finalinde Gaziantep'te Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maçın ardından konuştu.

        "HATALARI KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

        8 aydır çalıştığımız savunma pozisyonlarında hataları kabul etmek mümkün değil! Bu seviyede olmaz, bu konuda eksiğimiz çok fazla. Daha az hata yapmak için devamlı çalışacağız ve tekrar edeceğiz.

        "TRANSFERDE HIZLANMAMIZ LAZIM"

        Umarım eksik bölgelerimize oyuncu katabiliriz! Bak bu bizim için çok önemli. Yoksa bu süreç istediğimiz gibi ilerlemez. Lig başlamadan önce oyuncu almamız lazım. Yönetim çok emek harcıyor ama bunun eyleme dönmesi lazım. Kolay olmayacak ama hızlanmamız lazım.

        "MAKUL FİYATLAR OLMUYOR"

        Transfer konusunda beğendiğimiz oyuncuların kulübüyle temasa geçiliyor ama makul fiyatlar olmuyor. Oyuncuyu beğeniyoruz, 10 milyon Euro istiyorlar ve olmuyor! Ara oyunculara kalıyoruz, onu tam hale getirmek için de 3-5 ay yeterli değil. Tam oyuncu almamız lazım ama o da zor gözüküyor. Zoru başaramazsak, her maçımızda zorlanırız. En ufak bir sakatlıkta... Zaten sakatımız var, eksiğimiz var. Ozan Tufan kasığı ağrıyordu ama hayatında ilk kez sol bek oynadı! Bu durumları kimse istemez.

        "G.SARAY'DAN AŞAĞIDA BİR OYUN OYNAMADIK"

        Galatasaray'dan aşağıda bir oyun oynamadık. Beklediğimiz şeyler oldu ama konumlanmada hatalar oldu. Geldiğimiz günden beri bunları çalışıyoruz, tek üzüldüğüm nokta bu. İstek, arzu.. Herkes iyi şeyler yapmak istiyor. Başımız dik ayrılıyoruz. Oyuna ve lige odaklanacağız. Biz Trabzonspor'uz, mücadele etmek zorundayız.

        İnsanlar sevdikleri dostlarından şu cümleyi beklerler, 'Ne olursa olsun, kötü de olsa biz sizin yanınızdayız.' Bunu hiç hissetmedim. Bugün de hissetmedim.

