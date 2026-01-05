Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.580,87 %0,72
        DOLAR 43,0442 %0,03
        EURO 50,3451 %-0,25
        GRAM ALTIN 6.117,15 %2,09
        FAİZ 36,74 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 104,37 %3,96
        BITCOIN 92.489,00 %1,37
        GBP/TRY 57,8034 %-0,26
        EUR/USD 1,1688 %-0,26
        BRENT 60,26 %-0,81
        ÇEYREK ALTIN 10.001,54 %2,09
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından ocak ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 12,19, emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 18,60 oranında zam yapılacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 05.01.2026 - 10:04 Güncelleme: 05.01.2026 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89, yıllık enflasyonu da yüzde 30,89 olarak açıkladı. Temmuz – aralık dönemi enflasyonu yüzde 12,19 olarak gerçekleşti.

        Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu ay yüzde 12,19 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 18,60 oranında zamlanacak.

        MEMURLARIN TABAN AYLIĞI BİN TL ARTACAK

        Buna ilaveten toplu sözleşme uyarınca memurların taban aylığına ocak ayında brüt bin TL artış yapılacak. Taban aylığına yapılan artış memur maaşlarına seyyanen 840 TL, emekli memur aylıklarına ise 1000 TL olarak yansıyacak.

        Bu yıl ayrıca yine toplu sözleşme gereği özel hizmet tazminatları ve ek ödemelerde de artış yapıldı. Bundan dolayı hizmetli, düz memur, tekniker ve teknisyen maaşlarında 1.300 TL, hemşirelerde 2.000 TL, müdür, mühendis, öğretmen ve veteriner hekimlerde 2.600 TL, akademik personelde 2.780 TL ilave artış olacak.

        REKLAM

        Tablolardaki memur maaşlarına bu tutarlar ilave edilecek.

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 60.737 TL

        Zamla birlikte en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 60.737 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22.671 TL’den 27.888 TL’ye çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 27.832 TL’den 32.849 TL’ye yükselecek.

        Sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük emekli işçi (SSK) aylığı 19.147 TL’den 21.481 TL’ye çıkacak.

        EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI TBMM’DE ARTACAK

        REKLAM

        En düşük emekli aylığı 2024 yılı ocak ayından beri her 6 ayda bir artırılıyor. Önceki yıllarda yapılan artışlarda bir kriter yoktu. 2025 yılında yapılan artışlar son 6 aylık enflasyon oranında oldu. Ocak ayında 14.469 TL’ye, temmuz ayında da 16.881 TL’ye yükseltildi.

        Bu yıl da en düşük emekli aylığı son 6 aylık enflasyon oranında artırılırsa 18.939 TL olacak. Ancak kesin oran akşam saatlerinde netleşecek. Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplanacak. Konunun önce bu toplantıda, daha sonra da akşam 15:00’te başlayacak kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.

        En düşük emekli aylığının artırılması kararı alınırsa kanun çıkartılması gerekiyor. Bu durumda, önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulacak mali konulara ilişkin kanun teklifi ile en düşük emekli aylığı artırılacak.

        EMEKLİ AYLIKLARI ARASINDA ZAM FARKI

        SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur emeklilerinin aylıklarına yapılacak zam oranı arasında 6,41 puan fark olacak. Memur emeklilerinin zam oranı daha yüksek olacak.

        REKLAM

        Önceki son üç maaş zammında ise tam tersi oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan zam emekli memurlardan daha yüksek oldu.

        2024 yılı temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24,73 oranında zam yapılırken, emekli memur aylıklarına yapılan zam yüzde 19,31’de kaldı. Emekli memurların zam oranları işçi ve esnaf emeklisinden 5,42 puan daha düşük kaldı.

        2025 yılı ocak ayında ise emekli memur aylıklarına yapılan zam, emekli işçi ve esnaf aylıklarına yapılan zamdan 4,21 puan daha düşük oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 15,75 oranında zam yapılırken, emekli memur aylıklarına yapılan zam yüzde 11,54’te kaldı..

        Geçen yıl temmuz ayında ise memur emeklilerine yüzde 15,57, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 16,67 oranında zam yapıldı. Temmuz ayındaki fark 1,1 puan olarak gerçekleşti.

        2024 yılı ocak ayında durum farklı idi. Normalde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37,57 oranında zam yapılacaktı. Ancak, emekli memurların zam oranı yüzde 49,25 oranında olduğu için arada çok yüksek fark ortaya çıktı. Bu fark kanunla kapatılarak tüm emekliler yüzde 49,25 zam oranında eşitlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Elazığ'da güldüren görüntüler: Kardan adamın kafasını çaldı

        Elazığ'da bir şahıs, kardan adamın kafasını çalarak kaçtı. O anlar kameralara yansıdı.Olay, Yazıkonak beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz bir şahıs, kardan adamın kafasını çalarak kaçtı. Sabah gelen ve yaptıkları kardan adamın kafasını göremeyen şahıslar, güvenlik kamerasına baktı. Güvenlik kamerasına bakan şahıslar, kardan adamın kafasının çalındığını gördü.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu
        Bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        Grönland krizi tırmanıyor!
        Grönland krizi tırmanıyor!
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Tatlıses saldırısının azmettiricisiydi... Kelepçeli cenaze!
        Tatlıses saldırısının azmettiricisiydi... Kelepçeli cenaze!
        Yarış değil katliam! 3 genci ezip öldürdü!
        Yarış değil katliam! 3 genci ezip öldürdü!
        Yürek yakan haber... 3 metrelik ölüm!
        Yürek yakan haber... 3 metrelik ölüm!
        Tek yumurta ikizlerininki bile aynı değil!
        Tek yumurta ikizlerininki bile aynı değil!
        Rahatlatıcı mı değil mi: Beyaz gürültü nedir?
        Rahatlatıcı mı değil mi: Beyaz gürültü nedir?
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        Otomotivde 2025 nasıl geçti?
        Otomotivde 2025 nasıl geçti?