Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89, yıllık enflasyonu da yüzde 30,89 olarak açıkladı. Temmuz – aralık dönemi enflasyonu yüzde 12,19 olarak gerçekleşti.

Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu ay yüzde 12,19 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 18,60 oranında zamlanacak.

MEMURLARIN TABAN AYLIĞI BİN TL ARTACAK

Buna ilaveten toplu sözleşme uyarınca memurların taban aylığına ocak ayında brüt bin TL artış yapılacak. Taban aylığına yapılan artış memur maaşlarına seyyanen 840 TL, emekli memur aylıklarına ise 1000 TL olarak yansıyacak.

Bu yıl ayrıca yine toplu sözleşme gereği özel hizmet tazminatları ve ek ödemelerde de artış yapıldı. Bundan dolayı hizmetli, düz memur, tekniker ve teknisyen maaşlarında 1.300 TL, hemşirelerde 2.000 TL, müdür, mühendis, öğretmen ve veteriner hekimlerde 2.600 TL, akademik personelde 2.780 TL ilave artış olacak.

REKLAM

Tablolardaki memur maaşlarına bu tutarlar ilave edilecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 60.737 TL

Zamla birlikte en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 60.737 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22.671 TL’den 27.888 TL’ye çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 27.832 TL’den 32.849 TL’ye yükselecek.

Sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük emekli işçi (SSK) aylığı 19.147 TL’den 21.481 TL’ye çıkacak. EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI TBMM’DE ARTACAK REKLAM En düşük emekli aylığı 2024 yılı ocak ayından beri her 6 ayda bir artırılıyor. Önceki yıllarda yapılan artışlarda bir kriter yoktu. 2025 yılında yapılan artışlar son 6 aylık enflasyon oranında oldu. Ocak ayında 14.469 TL’ye, temmuz ayında da 16.881 TL’ye yükseltildi. Bu yıl da en düşük emekli aylığı son 6 aylık enflasyon oranında artırılırsa 18.939 TL olacak. Ancak kesin oran akşam saatlerinde netleşecek. Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplanacak. Konunun önce bu toplantıda, daha sonra da akşam 15:00’te başlayacak kabine toplantısında ele alınması bekleniyor. En düşük emekli aylığının artırılması kararı alınırsa kanun çıkartılması gerekiyor. Bu durumda, önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulacak mali konulara ilişkin kanun teklifi ile en düşük emekli aylığı artırılacak. EMEKLİ AYLIKLARI ARASINDA ZAM FARKI SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur emeklilerinin aylıklarına yapılacak zam oranı arasında 6,41 puan fark olacak. Memur emeklilerinin zam oranı daha yüksek olacak.