The Times iddia etti: Hamaney, İran'daki huzursuzluk derinleşirse Moskova'ya kaçmayı planlıyor

The Times'ın edindiği istihbarat raporuna göre İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'daki protestoların derinleşmesi halinde Tahran'dan çıkış planı hazırladı.

İngiliz gazetenin haberinde, İran dini lideri Hamaney'in, güvenlik güçlerinin protestoları bastıramaması ya da saf değiştirmesi durumunda ülkeyi terk etmeye yönelik bir yedek kaçış planı olduğu iddia edildi.

Gazetenin edindiği istihbarat raporuna göre, 86 yaşındaki Hamaney'in, ordunun ve güvenlik güçlerinin emirlere uymadığını, firar ettiğini ya da kontrolü kaybettiğini görmesi halinde, en fazla 20 kişiden oluşan dar bir yardımcı ve aile çevresiyle birlikte Tahran'dan kaçmayı planlıyor.

Bir istihbarat kaynağı The Times'a verdiği demeçte, "Plan B, Hamaney ve aralarında oğlu ve veliaht olarak görülen Mücteba'nın da bulunduğu çok yakın çevresi için hazırlandı" dedi.

Gazeteye konuşan kaynaklar, Hamaney'in Moskova'ya kaçacağını düşündüğünü söyledi ve ekledi. "Çünkü gidebileceği başka bir yer yok. Hamaney, Vladimir Putin'e hayranlık duyuyor ve İran kültürü Rus kültürüne daha yakın"

Kaçış planının, devrik Suriye lideri Beşar Esad'ın Aralık 2024'te muhalif güçler Şam'a girmeden önce Moskova'ya kaçmasından ilham aldığı ifade ediliyor. The Times'a konuşan kaynağa göre plan, "gerektiğinde Tahran'dan çıkışı mümkün kılacak bir güzergahın hazırlanmasını, bunun da "yurt dışındaki mal varlıklarının, mülklerin ve nakit paranın toplanmasını" kapsıyor. Reuters'ın 2013 tarihli bir araştırmasına göre, Hamaney'in kontrolündeki varlıkların toplam değeri 95 milyar dolar civarında; bu varlıklar mülkleri ve şirketleri kapsıyor. PROTESTOLAR ÜLKE GENELİNE YAYILDI Ekonomik sıkıntıların tetiklediği ülke çapındaki protestolar, son bir haftadır Kum gibi kutsal kentler de dahil olmak üzere İran genelinde etkisini artırdı. Göstericiler, İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), Besic milisleri, polis ve ordudan oluşan güvenlik güçlerini; gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanmakla suçluyor. Bu güçlerin tamamı Hamaney'in emri altında bulunuyor. Kaçış planının, Hamaney'in güvenlik güçlerinin emirleri uygulamadığını hissetmesi halinde devreye sokulacağı belirtiliyor. Batılı bir istihbarat teşkilatı tarafından hazırlanan ve The Times ile paylaşılan psikolojik değerlendirme raporuna göre, firar ve saf değiştirme kolay değil; çünkü Hamaney sadık isimleri koruyor, kilit atamaları kontrol ediyor ve güvenliklerini sağlıyor.