Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur var! Doğuda buzlanma, don ve çığ tehlikesi - 5 Ocak Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji uyardı! Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur var! Doğuda buzlanma, don ve çığ tehlikesi

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli lodos etkili olurken, kıyı kesimleri yağmurlu olacak. Diğer bölgelerin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. İç bölgelerde sis, buzlanma ve don beklenirken, doğuda çığ tehlikesi sürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 07:23 Güncelleme: 05.01.2026 - 07:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur var! Doğuda buzlanma, don ve çığ tehlikesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı ilçeleri, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat); Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        REKLAM

        İstanbul

        Bulutlu 16°

        Ankara

        Kısmen Güneşli

        İzmir

        Kısmen Güneşli 17°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 15°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 16°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 13°

        Adana

        Güneşli 17°

        Diyarbakır

        Güneşli Soğuk -1°

        Gaziantep

        Güneşli

        Ağrı

        Kısmen Güneşli -5°

        Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, doğu kesimlerde artarak mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuvvetli (40-60 km/saat), Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Rüzgarın; Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat); Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ

        Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Emirhan öldü; kaza kamerada

        MUĞLA'nın Milas ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Emirhan Özmazı (27), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.   Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Güllük Mahallesi Milas-Bodrum kara yolunda meydana geldi. Ali K.'nin (43) kullandığı 34 VAN 65 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emirhan Özmazı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özmazı, savrularak yere düştü. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özmazı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.   Kazayla ilişkin soruşturma sürüyor.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Venezuela'nın silahlı kuvvetleri aktif hale getirildi
        Venezuela'nın silahlı kuvvetleri aktif hale getirildi
        Otomotivde 2025 nasıl geçti?
        Otomotivde 2025 nasıl geçti?
        Uzungöl buz tuttu
        Uzungöl buz tuttu
        Rusya: Trump'ın Venezuela adımları yasa dışı ancak tutarlı
        Rusya: Trump'ın Venezuela adımları yasa dışı ancak tutarlı
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Çin: Hiçbir ülke polis veya yargıç gibi davranamaz
        Çin: Hiçbir ülke polis veya yargıç gibi davranamaz
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Beşiktaş'ın serisini F.Bahçe bitirdi!
        Beşiktaş'ın serisini F.Bahçe bitirdi!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        GAİN'in tutuklanan sahiplerinin ifadesi ortaya çıktı!
        GAİN'in tutuklanan sahiplerinin ifadesi ortaya çıktı!
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        Buruk ve Tekke'den Süper Kupa açıklaması
        Buruk ve Tekke'den Süper Kupa açıklaması
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon