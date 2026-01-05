Tatlıses saldırısının azmettiricisiydi... Kelepçeli cenaze!
İstanbul'da, 15 yıl önce türkücü İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırının azmettiricisi olduğu suçlamasıyla tutuklanıp, ceza alan Abdullah Uçmak, cezaevinden izinli olarak çıkıp, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir yakınının cenazesine katıldı
Türkücü İbrahim Tatlıses'in 15 yıl önce İstanbul'da yaralandığı silahlı saldırının azmettirici olarak tutuklanıp, yargılandığı davada hüküm giyen Abdullah Uçmak, cezasını çektiği Tekirdağ Cezaevi'nden izinli olarak çıkıp Kadirli'de bir yakınının cenazesine katıldı.
TAZİYE ZİYARETİ YAPTI
DHA'daki habere göre jandarma personeline kelepçeyle bağlı olarak törene katılan Uçmak, taziye ziyareti yaptı.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Ziyaret sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Uçmak'ın kolundaki kelepçenin bir ucunda da jandarma personelinin olması dikkat çekti.
CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ
Uçmak, ziyaretinin ardından yeniden cezaevine götürüldü.