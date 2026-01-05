Habertürk
Habertürk
        Tatlıses saldırısının azmettiricisiydi... Kelepçeli cenaze | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Tatlıses saldırısının azmettiricisiydi... Kelepçeli cenaze!

        İstanbul'da, 15 yıl önce türkücü İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırının azmettiricisi olduğu suçlamasıyla tutuklanıp, ceza alan Abdullah Uçmak, cezaevinden izinli olarak çıkıp, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir yakınının cenazesine katıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 07:29 Güncelleme: 05.01.2026 - 07:29
        Türkücü İbrahim Tatlıses'in 15 yıl önce İstanbul'da yaralandığı silahlı saldırının azmettirici olarak tutuklanıp, yargılandığı davada hüküm giyen Abdullah Uçmak, cezasını çektiği Tekirdağ Cezaevi'nden izinli olarak çıkıp Kadirli'de bir yakınının cenazesine katıldı.

        TAZİYE ZİYARETİ YAPTI

        DHA'daki habere göre jandarma personeline kelepçeyle bağlı olarak törene katılan Uçmak, taziye ziyareti yaptı.

        GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

        Ziyaret sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Uçmak'ın kolundaki kelepçenin bir ucunda da jandarma personelinin olması dikkat çekti.

        CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

        Uçmak, ziyaretinin ardından yeniden cezaevine götürüldü.

