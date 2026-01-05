Tatlıses saldırısının azmettiricisiydi... Kelepçeli cenaze!

Türkücü İbrahim Tatlıses'in 15 yıl önce İstanbul'da yaralandığı silahlı saldırının azmettirici olarak tutuklanıp, yargılandığı davada hüküm giyen Abdullah Uçmak, cezasını çektiği Tekirdağ Cezaevi'nden izinli olarak çıkıp Kadirli'de bir yakınının cenazesine katıldı.

TAZİYE ZİYARETİ YAPTI

DHA'daki habere göre jandarma personeline kelepçeyle bağlı olarak törene katılan Uçmak, taziye ziyareti yaptı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Ziyaret sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Uçmak'ın kolundaki kelepçenin bir ucunda da jandarma personelinin olması dikkat çekti.

CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Uçmak, ziyaretinin ardından yeniden cezaevine götürüldü.