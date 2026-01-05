Habertürk
        Derya'yı öldürüp kaza süsü vermişti... İşte cani kocaya istenen ceza | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Derya'yı öldürüp kaza süsü vermişti... İşte cani kocaya istenen ceza!

        Aydın'da, eşi 28 yaşındaki Derya Buçan'ı silahla başından vurup öldüren ve olaya kaza süsü veren 34 yaşındaki Rıdvan Buçan'ın iddianamesi hazırlandı. Katil kocaya, eşe ve kadına karşı tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüsten 21 yıla kadar hapis istendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 11:40 Güncelleme: 05.01.2026 - 11:41
        Derya'yı öldürüp kaza süsü vermişti... İşte cani kocaya istenen ceza!
        Aydın'ın Germencik ilçesinde, 20 Aralık 2024'te, Rıdvan Buçan'ın (34) kullandığı otomobil, Aydın-İzmir Otoyolu'nda bariyere çarpmış, Buçan'ın araçtaki eşi Derya Buçan'ın (28) hayatını kaybettiği belirlenmiş, koca Buçan ve 6 yaşındaki kızı yaralanmıştı.

        KAZADAN ÖNCE BAŞINDAN VURULDU

        AA'da yer alan habere göre Derya Buçan'ın vücudunda kurşun izleri tespit edilmesi üzerine soruşturma yürütülmüş, kadının cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş, yapılan incelemede Buçan'ın kazadan önce başına isabet eden kurşun sonucu öldüğü tespit edilmişti. Otomobili kullanan Rıdvan Buçan, 25 Şubat 2025'te tutuklanmıştı.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca, Rıdvan Buçan hakkında iddianame hazırladı. İddianamede Adli Tıp Kurumundan alınan rapor ile sanık ve tanık ifadeleri yer aldı.

        KÜÇÜK ÇOCUK CİNAYETİ ANLATTI

        Tanık D.B. ifadesinde olay günü aracı süren babasının elinde tabanca gördüğünü, ön yolcu koltuğundaki annesinin elinde tabanca görmediğini anlattı. Patlama sesi duyduğunu, sesin ardından annesinin oturduğu taraftaki camda kan gördüğünü ifade eden D.B, annesinin ağzından da kan geldiğini gördüğünü belirtti.

        EŞİNİN İNTİHAR ETTİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

        Sanık Rıdvan Buçan ise seyir sırasında eşinin koltuğun altından tabanca çıkardığını öne sürerek, sol eline aldığı silahı kafasına dayayıp ateşlediğini iddia etti.

        SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

        Aracı yolun sağında durdurduğunu belirten Buçan, "Kızım arkada uyuyordu. Eşimin elindeki silah düşerken ben aldım. Doldur boşalt yaparken tekrar ateş aldı. Silahtan çıkan mermi sol kapıya geldi, daha sonra tabancayı sağ taraftaki camdan dışarı attım. Olayın şokuyla otobana girdim, hızlı şekilde ilerlerken önümden bir aracın geçmesi üzerine kaza yaptım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

        İNTERNETTE SİLAH ARAMIŞ

        Otopsi raporuna göre Derya Buçan'ın trafik kazası sonucu değil, kazadan önce baş bölgesinden ateşli silah ile vurularak öldürüldüğünün tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanığın savunmasının dosyadaki somut delillerle uyumlu olmadığı kaydedildi.

        Otopsi raporunda atış mesafesinin en az 40 santimetre olduğuna, sanığın telefonundaki incelemelerde olaydan 3 gün önce internette silah aradığının tespit edildiğine yer verilen iddianamede, maktulün silahla vurulmasından sonra sanığın hastane, kolluk gibi haber vermesi gereken kurumlara müracaat etmeyip uzun sayılabilecek süre araçla seyretmesinin ve devamında kaza yapmasının da maktulün intihar etmediğinin göstergesi olduğu ifade edildi.

        SİLAHI ARACA GİZLEDİ TESPİTİ

        İddianamede, "Sanığın aralarında husumet bulunan maktulü önceden öldürmeye karar vererek olay gününden minimum 3 gün öncesinden silah arayışına girdiği, silahı bulduktan sonra olay günü silahı gizlice araca gizlediği ve araçla seyir halindeyken önceden planladığı üzere maktulün uyuduğu sırada tabancayı gizlediği yerden çıkarıp Derya Buçan'ı baş bölgesinden vurarak öldürdüğü anlaşılmaktadır" denildi.

        AĞIR MÜEBBET VE 21 YIL İSTENDİ

        Söke Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık hakkında eşe ve kadına karşı tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüsten de 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        Adana'ya göktaşı düştü

        Adana'da göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşüşü, bir otomobilin kamerasınca kaydedildi

        #Aydın
        #Son dakika haberler
