Derya'yı öldürüp kaza süsü vermişti... İşte cani kocaya istenen ceza!

Aydın'ın Germencik ilçesinde, 20 Aralık 2024'te, Rıdvan Buçan'ın (34) kullandığı otomobil, Aydın-İzmir Otoyolu'nda bariyere çarpmış, Buçan'ın araçtaki eşi Derya Buçan'ın (28) hayatını kaybettiği belirlenmiş, koca Buçan ve 6 yaşındaki kızı yaralanmıştı.

KAZADAN ÖNCE BAŞINDAN VURULDU

AA'da yer alan habere göre Derya Buçan'ın vücudunda kurşun izleri tespit edilmesi üzerine soruşturma yürütülmüş, kadının cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş, yapılan incelemede Buçan'ın kazadan önce başına isabet eden kurşun sonucu öldüğü tespit edilmişti. Otomobili kullanan Rıdvan Buçan, 25 Şubat 2025'te tutuklanmıştı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca, Rıdvan Buçan hakkında iddianame hazırladı. İddianamede Adli Tıp Kurumundan alınan rapor ile sanık ve tanık ifadeleri yer aldı.

KÜÇÜK ÇOCUK CİNAYETİ ANLATTI

Tanık D.B. ifadesinde olay günü aracı süren babasının elinde tabanca gördüğünü, ön yolcu koltuğundaki annesinin elinde tabanca görmediğini anlattı. Patlama sesi duyduğunu, sesin ardından annesinin oturduğu taraftaki camda kan gördüğünü ifade eden D.B, annesinin ağzından da kan geldiğini gördüğünü belirtti.

EŞİNİN İNTİHAR ETTİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ Sanık Rıdvan Buçan ise seyir sırasında eşinin koltuğun altından tabanca çıkardığını öne sürerek, sol eline aldığı silahı kafasına dayayıp ateşlediğini iddia etti. SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ Aracı yolun sağında durdurduğunu belirten Buçan, "Kızım arkada uyuyordu. Eşimin elindeki silah düşerken ben aldım. Doldur boşalt yaparken tekrar ateş aldı. Silahtan çıkan mermi sol kapıya geldi, daha sonra tabancayı sağ taraftaki camdan dışarı attım. Olayın şokuyla otobana girdim, hızlı şekilde ilerlerken önümden bir aracın geçmesi üzerine kaza yaptım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. İNTERNETTE SİLAH ARAMIŞ Otopsi raporuna göre Derya Buçan'ın trafik kazası sonucu değil, kazadan önce baş bölgesinden ateşli silah ile vurularak öldürüldüğünün tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanığın savunmasının dosyadaki somut delillerle uyumlu olmadığı kaydedildi. Otopsi raporunda atış mesafesinin en az 40 santimetre olduğuna, sanığın telefonundaki incelemelerde olaydan 3 gün önce internette silah aradığının tespit edildiğine yer verilen iddianamede, maktulün silahla vurulmasından sonra sanığın hastane, kolluk gibi haber vermesi gereken kurumlara müracaat etmeyip uzun sayılabilecek süre araçla seyretmesinin ve devamında kaza yapmasının da maktulün intihar etmediğinin göstergesi olduğu ifade edildi.