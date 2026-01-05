Kripto paralarda toparlanma: Bitcoin 92 bin dolar seviyesini aştı

Erkek arkadaşıyla tartışıp kamptan ayrılan Elif, Google Harita üzerinden iz çizme programıyla aranıyor

BALIKESİR'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. (37) ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrıldığı öne sürülen Elif Kumal'dan (34) 5 gündür haber alınamıyor. Deniz polisinin de olduğu 300 kişilik ekip arama çalışmalarını sürdürürken, AFAD'ın kullandığı iz çizme programıyla, Google Harita üzerinden aranan yerler belirleniyor. Ekipler bu sayede aynı alanı yeniden taramadan, her gün farklı bir bölgede çalışmalarını sürdürüyor.