        Kripto paralarda toparlanma: Bitcoin 92 bin dolar seviyesini aştı - Kripto Para Haberleri

        Kripto paralarda toparlanma: Bitcoin 92 bin dolar seviyesini aştı

        Venezuela'da hızla gelişen siyasi süreç kripto piyasasına yaradı. Bitcoin, pazartesi sabah 92 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak 2026'nın başındaki toparlanmasını sürdürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 08:05 Güncelleme: 05.01.2026 - 08:05
        Venezuela’dan gelen jeopolitik gelişmelerin risk iştahını artırmasıyla birlikte, Ether, ve Solana başta olmak üzere büyük kripto paralarda da yükseliş görüldü.

        Bitcoin, pazartesi sabah 92 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak 2026’nın başındaki toparlanmasını sürdürdü.

        Görsel: TradingView
        Görsel: TradingView

        Yükseliş Bitcoin ile sınırlı kalmadı, altcoinlerde de hareketlilik yaşandı.

        Ethereum, gün içinde yaklaşık yüzde 1 artışla 3.164 dolar seviyesine yaklaştı.

        Solana ise yüzde 0,83'lük yükselişle 136 dolara yaklaştı.

