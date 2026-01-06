Habertürk
        Haberler Dünyadan Zor durumdaki Mickey Rourke'a utandıran rol teklifi

        Zor durumdaki Mickey Rourke'a utandıran teklif

        Maddi sıkıntı yaşayan ünlü oyuncu ve eski güreşçi Mickey Rourke, kirasını bile ödeyemeyecek duruma geldi. Yönetmen Eric Spade Rivas, yardım eli uzatmak amacıyla konuk oyuncu olması için Rourke'a rol teklif edeceğini söylerken, dev oyuncu için hakaret olarak yorumlanan bir rakam telaffuz etti

        Giriş: 06.01.2026 - 11:09 Güncelleme: 06.01.2026 - 11:17
        Utandıran teklif
        Maddi sıkıntı çeken, Hollywood yıldızı Mickey Rourke'a bir yönetmen 'Yardım eli' uzattı. Ancak yapmayı düşündüğü teklifin, hakaret niteliğinde olduğu yorumlandı.

        Biriken kira borcu nedeniyle evinden tahliye edilme tehlikesiyle karşı karşıya olan, hatta internet üzerinden bir bağış kampanyası başlatılan Mickey Rourke için, yönetmen Eric Spade Rivas, 'Yaralı Yüz'ün (Scarface) yan filminde (Spin off) çok kısa bir sahne için rol teklif edecek. TMZ'ye konuşan Rivas, 73 yaşındaki oyuncunun yeniden ayakları üzerinde durmasına ve biraz para kazanmasına yardımcı olmak için 'Scarface Resurrection'da rol vereceğini söyledi. Eric Spade Rivas, Rourke'un zor durumda olduğuna dair haberleri gördüğünü ve sadece iki dakika sürecek, kısa bir giriş - çıkış sahnesi için 1000 dolar teklif edeceğini açıkladı.

        Geçtiğimiz günlerde evinin kapısında görüntülenen oyuncu, tanınmaz haldeydi
        Geçtiğimiz günlerde evinin kapısında görüntülenen oyuncu, tanınmaz haldeydi

        "ANCAK BU KADAR PARA VEREBİLİRİM"

        Mickey Rourke, 2020'de Eric Spade Rivas'ın 'The Duke of New York' adlı bağımsız filminde 5 bin dolar icin anlaşmış ancak sonunda projeden ayrılmıştı. Aralarında bir kırgınlık olmadığını, aksine yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu söyleyen Rivas, bu sefer işleri düzeltmek istediğini söyledi.

        Mickey Rourke'un, teklif ettiğinden daha fazlasını hak ettiğini söyleyen Eric Spade Rivas, küçük bir bağımsız film yapımcısı olarak 1000 doların, karşılayabileceği en iyi miktar olduğunu belirtti. Yönetmen ayrıca Michael Musto, Roberta Pacino ve ünlü 'Scarface' filminde Al Pacino'nun sağ kolu 'Chi Chi' rolünde oynayan ve 2024'te hayatını kaybeden Angel Salazar'ın rol aldığı filmin kurgusunu bitirmek üzere olduğunu da söyledi.

        Filmin nisan ayında gösterilmesi planlanıyor. Mickey Rourke teklifi kabul ederse, konuk oyuncu olarak yer alması, son dakika kararı olacak.

        59 bin 100 dolarlık kira borcu nedeniyle evi tahliye etmesi istenen Eric Spade Rivas Rourke için, arkadaşı arkadaşı Liya-Joelle Jones önceki gün internet üzerinden bağış kampanyası başlatmıştı. 'Mickey Rourke'un Evinde Kalmasına Yardım Edin' başlıklı 'GoFundMe' hesabı kampanyasının 100 bin dolarlık bir bağış toplama hedefi var. Rourke'un tahliyeden kurtulmak için kampanya başlatmak isteyen arkadaşına izin verdiği öğrenildi.

