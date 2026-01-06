Maddi sıkıntı çeken, Hollywood yıldızı Mickey Rourke'a bir yönetmen 'Yardım eli' uzattı. Ancak yapmayı düşündüğü teklifin, hakaret niteliğinde olduğu yorumlandı.

Biriken kira borcu nedeniyle evinden tahliye edilme tehlikesiyle karşı karşıya olan, hatta internet üzerinden bir bağış kampanyası başlatılan Mickey Rourke için, yönetmen Eric Spade Rivas, 'Yaralı Yüz'ün (Scarface) yan filminde (Spin off) çok kısa bir sahne için rol teklif edecek. TMZ'ye konuşan Rivas, 73 yaşındaki oyuncunun yeniden ayakları üzerinde durmasına ve biraz para kazanmasına yardımcı olmak için 'Scarface Resurrection'da rol vereceğini söyledi. Eric Spade Rivas, Rourke'un zor durumda olduğuna dair haberleri gördüğünü ve sadece iki dakika sürecek, kısa bir giriş - çıkış sahnesi için 1000 dolar teklif edeceğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde evinin kapısında görüntülenen oyuncu, tanınmaz haldeydi

"ANCAK BU KADAR PARA VEREBİLİRİM"

Mickey Rourke, 2020'de Eric Spade Rivas'ın 'The Duke of New York' adlı bağımsız filminde 5 bin dolar icin anlaşmış ancak sonunda projeden ayrılmıştı. Aralarında bir kırgınlık olmadığını, aksine yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu söyleyen Rivas, bu sefer işleri düzeltmek istediğini söyledi.