Drake ve Adin Ross'a sahte stream şoku: Bahis paralarıyla müzik listelerini manipüle mi ettiler?

Müzik yayın (streaming) platformlarının hızla büyümesiyle Spotify, YouTube Music ve Apple Music gibi devler küresel hakimiyete ulaşt. Ancak bu yükseliş, sanatçıların listelerde üst sıralara çıkmak için etik dışı yöntemler kullandığı şüphelerini de beraberinde getirdi. Türkiye'de son yıllarda rap müziğin büyük bir ivme kazanması, genç dinleyicilerin etkisiyle yerel ve global listelerde rap sanatçılarının zirveye yerleşmesi, benzer manipülasyon dedikodularını da gündeme getiriyor. Bu başarılar gerçekten organik mi, yoksa sahte stream'ler ve botlarla mı destekleniyor? Drake davası, bu tartışmaları uluslararası boyuta taşıyor ve sektörün şeffaflığını sorgulatıyor.

SUÇLAMALARIN DETAYLARI

ABD'nin Virginia eyaletinde iki kadın tarafından açılan toplu dava, Drake, Adin Ross, Stake.com ve Avustralyalı internet fenomeni George Nguyen'i hedef alıyor. Davacılar, Stake.us'un anonim yapısının Drake'in bahis kazançlarını gizlice sahte stream satın alımlarına dönüştürmesine imkan verdiğini öne sürüyor. Mahkeme belgelerine göre Drake ve Ross, milyonlarca doları Stake'in anonim bahşiş sistemi üzerinden Nguyen'e aktardı. Nguyen ise bu paraları kripto para ve nakde çevirerek bot tedarikçilerine ödeme yaptı ve Drake'in Spotify gibi platformlardaki dinlenme sayılarını şişirdi. Dava, bu düzenin 2022'den beri devam ettiğini ve "süregelen organize suç tehdidi" oluşturduğunu iddia ediyor. Stake sözcüsü ise "Bahşiş sistemi bu şekilde kullanılamaz, iddialar tamamen saçmalık" yanıtını vererek davadan endişe duymadıklarını belirtti.

CASİNO VE ÜNLÜLER ARASINDAKİ BAĞLANTI Curacao lisanslı global online casino Stake.com, ABD, Avustralya ve İngiltere gibi birçok ülkede yasaklanmış durumda. ABD versiyonu Stake.us'ta gerçek para ile kumar oynanmıyor; kullanıcılar ücretsiz veya satın alınabilen sanal jetonlarla bahis yapıyor ve kazançları kripto para olarak çekebiliyor. Dava, Stake'in Drake'e yıllık 100 milyon dolar ödeme yaptığı ve ücretsiz bahis kredisi sağladığı iddiasını da içeriyor. Drake, 2022'den beri Instagram ve Kick platformunda Stake'i yoğun şekilde tanıtıyor; örneğin bir ayda 124,5 milyon dolar bahis oynayıp 8,2 milyon dolar kaybettiğini paylaşmıştı. Adin Ross ise 2025'te Stake'ten ayrılarak rakip platform Rainbet'e geçti ancak Kick'te yayın yapmaya devam ediyor. TÜRKİYE'DE RAP MÜZİĞİNDE MANİPÜLASYON İDDİALARI Türkiye'de rap müziğin yükselişiyle paralel olarak stream manipülasyonu iddiaları sıkça gündeme geliyor. Özellikle Uzi ile prodüktör Ebo (İbrahim Tilaver) arasındaki 2025 kavgası, bot kullanımı tartışmalarını alevlendirdi; Uzi sektörde sahte dinlenme yapanlara gönderme yaparken Ebo bunu üstüne alınarak sert yanıt verdi. BLOK3, Lvbel C5, Semicenk gibi isimlerin Spotify Türkiye listelerinde hızla zirveye çıkması, Demet Akalın ve Mahsun Kırmızıgül gibi ünlülerden "botla şişirme" eleştirileri aldı. Akalın, playlist manipülasyonu iddialarını dile getirirken Kırmızıgül, YouTube ve Spotify'ı sahte dinlemeleri durdurmamakla suçladı.