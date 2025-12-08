Mahsun Kırmızıgül'den Spotify ve YouTube'a sert çıkış

Spotify ve YouTube 2025’in sonunda 'Yılın Özeti / Wrapped' kartlarını paylaştı. Bu senenin en çok dinlenen ismi Blok3 olmuş, en çok dinlenen şarkı da ona ait olan 'Sevmeyi Denemedin' olarak açıklanmıştı.

Aydilge ve Murat Dalkılıç’ın ardından bir tepki de şarkıcı Mahsun Kırmızıgül’den geldi. Kırmızıgül, dijital müzik platformlarında sahte popülerlik, bot kullanımı ve manipüle edilmiş algoritmalar nedeniyle müzik sektörünün ciddi bir yozlaşma yaşadığını savundu.

Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı uzun açıklamada dijital dinlemelerin nasıl kolayca şişirilebildiğini anlattı ve sistemdeki denetimsizliğe dikkat çektiği şu ifadeleri kullandı;

"Dijital müzik dünyası bugün botların ve sahte hesapların oyuncağı haline geldi. Binlerce ucuz telefonla açılan hesaplar, otomatik döngüler ve manipüle edilmiş algoritmalar müziğin gerçek değerini ezip geçiyor. Gerçek yetenekler bu kirli kalabalığın içinde görünmez oluyor. Spotify’da ve YouTube’da bir dinlemenin 'geçerli' sayılması için gereken süre yalnızca 30 saniye. 30 saniyelik döngüyle tek bir telefon saatte 120 dinleme üretirken, bin telefon ayda 86 milyon dinleme yaratabiliyor. Bu sayı, bir sanatçıyı dünyanın tüm trend listelerine otomatik olarak sokmaya yeter. Buna başarı demek mümkün değil; bu düpedüz kepazelik. Türkiye’de bu şişirilmiş rakamlar “Dünya listelerine girdik!” diye pazarlanıyor. Gerçekte hiçbir yere giren yok; sahte popülerlik vasatı parlatıyor, kötü işleri değerli gibi gösteriyor. En büyük tehlike ise çocukları ve gençleri etkilemesi. Bir şarkı her yerde karşılarına çıkınca “Acaba ben mi kaçırıyorum?” diye düşünüyorlar ve zamanla değersizlik değer sanılıyor.