Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mahsun Kırmızıgül'den Spotify ve YouTube'a sert çıkış - Magazin haberleri

        Mahsun Kırmızıgül'den Spotify ve YouTube'a sert çıkış

        Dijital müzik platformlarındaki sahte dinleme ve bot manipülasyonlarına tepki gösteren Mahsun Kırmızıgül, Spotify'ın Wrapped sonuçlarının ardından; "Gerçek müzik hileye değil emeğe dayanır" diyerek sektörün ciddi bir çürümenin içinde olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 23:41 Güncelleme: 08.12.2025 - 23:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Spotify ve YouTube'a sert çıkış
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Spotify ve YouTube 2025’in sonunda 'Yılın Özeti / Wrapped' kartlarını paylaştı. Bu senenin en çok dinlenen ismi Blok3 olmuş, en çok dinlenen şarkı da ona ait olan 'Sevmeyi Denemedin' olarak açıklanmıştı.

        Aydilge ve Murat Dalkılıç’ın ardından bir tepki de şarkıcı Mahsun Kırmızıgül’den geldi. Kırmızıgül, dijital müzik platformlarında sahte popülerlik, bot kullanımı ve manipüle edilmiş algoritmalar nedeniyle müzik sektörünün ciddi bir yozlaşma yaşadığını savundu.

        REKLAM

        Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı uzun açıklamada dijital dinlemelerin nasıl kolayca şişirilebildiğini anlattı ve sistemdeki denetimsizliğe dikkat çektiği şu ifadeleri kullandı;

        "Dijital müzik dünyası bugün botların ve sahte hesapların oyuncağı haline geldi. Binlerce ucuz telefonla açılan hesaplar, otomatik döngüler ve manipüle edilmiş algoritmalar müziğin gerçek değerini ezip geçiyor. Gerçek yetenekler bu kirli kalabalığın içinde görünmez oluyor. Spotify’da ve YouTube’da bir dinlemenin 'geçerli' sayılması için gereken süre yalnızca 30 saniye. 30 saniyelik döngüyle tek bir telefon saatte 120 dinleme üretirken, bin telefon ayda 86 milyon dinleme yaratabiliyor. Bu sayı, bir sanatçıyı dünyanın tüm trend listelerine otomatik olarak sokmaya yeter. Buna başarı demek mümkün değil; bu düpedüz kepazelik. Türkiye’de bu şişirilmiş rakamlar “Dünya listelerine girdik!” diye pazarlanıyor. Gerçekte hiçbir yere giren yok; sahte popülerlik vasatı parlatıyor, kötü işleri değerli gibi gösteriyor. En büyük tehlike ise çocukları ve gençleri etkilemesi. Bir şarkı her yerde karşılarına çıkınca “Acaba ben mi kaçırıyorum?” diye düşünüyorlar ve zamanla değersizlik değer sanılıyor.

        REKLAM

        Sahte dinlemeler klonlama ve döngü hileleriyle öyle ustaca kamufle ediliyor ki Spotify’ın algoritması bunları gerçek sanıyor. Bu nedenle manipüle edilmiş içerikler milyonlarca kişinin keşfet sayfasına düşüyor; kullanıcıların önüne zorla itiliyor. Sistem, niyeti olmadığı halde bu oyuna alet ediliyor. Daha da kötüsü, platformun başına koyulan editörler bu gerçek dışı durumu açıkça gördükleri halde hiçbir adım atmıyor; sadece izliyorlar. Türkiye’deki yerel platformlarda ise bu tür sahtekârlıklar büyük oranda engelleniyor; barınamaz. Bold hesaplarla yeteneksizlere milyonlarca sahte dinleme sağlamak artık çocuk oyuncağı hâline gelmiş durumda ve olan yine gerçek sanatçılara oluyor. Bu çürük ve vicdansız düzeni Spotify ve YouTube artık durdurmak zorunda.

        Sanat botların değil, insanların sesiyle yaşar; müzik hileyle değil, emekle büyür. Spotify ve YouTube sahte dinlemeyi temizlemek, algoritmalarını düzeltmek ve sahtekârlığa karşı gerçek bir mücadele başlatmakla yükümlü. Bu böyle devam ederse üreten sanatçılar ve yapımcılar yakında eserlerini bu platformlardan çekmeyi tartışmaya başlar. Gerçek müzik sahte tıklanmalara teslim edilemez; kazanması gereken sahtekârlık değil, emektir. Hakkıyla başarılı olanlara selam olsun."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mahsun Kırmızıgül
        #Spotify
        #YOUTUBE
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında 29 şüpheliye tutuklama talebi!
        Bahis soruşturmasında 29 şüpheliye tutuklama talebi!
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Beşiktaş'tan penaltı beklentisi ve VAR tepkisi!
        Beşiktaş'tan penaltı beklentisi ve VAR tepkisi!
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        Sergen Yalçın'dan flaş hakem tepkisi!
        Sergen Yalçın'dan flaş hakem tepkisi!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        "Zorlandığım bir dönem!"
        "Zorlandığım bir dönem!"
        Göle ateş açtı yakalandı
        Göle ateş açtı yakalandı
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel