        Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri ortaya çıktı: Bahis oynamak için para vermedim!

        Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri ortaya çıktı: Bahis oynamak için para vermedim!

        Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı Metehan Baltacı tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Metehan Baltacı hakkında daha sonra adli kontrol kararı verilirken iki ismin de ifadeleri ortaya çıktı

        Giriş: 08.12.2025 - 20:19 Güncelleme: 08.12.2025 - 20:57
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        Tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Metehan Baltacı hakkında daha sonra adli kontrol kararı verilirken Mert Hakan Yandaş ise ifadesinde “Fenerbahçe’den futbolcu arkadaşlarımla birlikte yasadışı bahis sitelerinde slot oyunları oynadık. Ancak kimin hesabından oynadığımızı hatırlamıyorum. Çok uzun sürmedi ve oynamayı bıraktık.” dedi.

        Bahis soruşturmasında 29 şüpheliye tutuklama talebi!
        Bahis soruşturmasında 29 şüpheliye tutuklama talebi! Haberi Görüntüle

        Savcılık ifadesinde aylık gelirinin 3 milyon 500 bin TL olduğunu söyleyen Mert Hakan Yandaş, 18 yaşında Oyak Renault Spor Kulübünde profesyonel olduğunu anlattı. Altınordu, Tire, Menemen, Sivasspor ve Fenerbahçe futbol takımlarında profesyonel futbolcu olarak görev aldığını ve hala Fenerbahçe futbol takımının profesyonel futbolcusu olarak sözleşmesinin devam ettiğini söyledi.

        “DİKMEN’E BORÇ VERDİM”

        Ersen Dikmen’i Altunordu’da oynadığından beri yaklaşık 10 yıldır tanıdığını ve sosyal olarak görüştüğünü anlatarak, “Alt liglerde oynadığım dönemlerde maddi açıdan iyi kazanamadığımdan Ersen Dikmen maddi açıdan da bana destek oluyordu. Pandemiden sonra Ersen Dikmen’in işleri kötüye gitmeye başladıktan sonra ben de artık iyi kazanmaya başlayınca Ersen Dikmen’e borç verdim. Bir kısım borcunu ödemiştir. Ödemediği kısmı için herhangi bir talebim olmamıştır” dedi.

        “BAHİSTE HESABIM YOK, KUPON YAPMADIM”

        Bildiğim kadarıyla yasal bahis sitelerinde üyeliğim yok diyen Yandaş, “Yasadışı bahis sitelerinde de üyeliğim bulunmamaktadır. Yasadışı bahis sitelerinden futbol müsabakalarının sonuçlarına asla kupon yapmadım.” dedi.

        “ŞİKE YAPMADIM”

        Profesyonel kariyerimde hiçbir şekilde şike teklifi almadım diyen Yandaş, “Şike anlaşması içerisinde yer almadım. Şike yapmadım. Kimse oynayacağım veya oynadığım müsabakalar ile ilgili telkinde, yönlendirmede bulunmadı. Profesyonel olarak sözleşmeli olduğum futbol takımlarının müsabakalarına hiçbir şekilde yasal veya yasadışı bir şekilde kupon yapmadım.” şeklinde konuştu.

        “GÖNDERDİĞİM PARAYLA BAHİS OYNADIĞINI BİLMİYORDUM”

        Ersen Dikmen’e borç gönderdiğinin altını çizen Yandaş, “Gönderdiğim paraları yasal bahis sitelerine gönderdiğini bilmiyordum. Ersen Dikmen’in futbol müsabakalarının sonuçlarına bahis oynadığını biliyordum. Ancak bu denli yüksek miktarlarda ve benim gönderdiğim paralarla oynayıp oynamadığını bilmiyorum. Ersen Dikmen’in hangi futbol müsabakalarına kupon yaptığını bilmiyordum. Fenerbahçe futbol takımının müsabakalarına ilişkin kuponlarına benim kesinlikle bir yönlendirmem olmamıştır. Aramızda böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir.” ifadelerini kullandı.

        “BAHİS OYNAMAK İÇİN PARA VERMEDİM”

        Yasadışı bahis sitelerinde herhangi bir şekilde oyun oynamak için para göndermedim diyen Yandaş, “Hakkımda yasadışı bahis kapsamında istihbari bilgi bulunan kişilerle olan para transferi olağan para transferidir. ... isimli yasal bahis sitesinde hesabım olup olmadığını hatırlamıyorum. Üzerinden çok uzun zaman geçti” dedi.

        “HAKAN BALTA’NIN EŞİNDEN ARABA İÇİN BORÇ ALDIM”

        Eski futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta’dan araç satın almak için borç para istediğini anlatan Mert Hakan Yandaş, “O da gönderdi. 2024 yılında adıma kayıtlı otomobili satın aldım. Elime nakit para geçtikten sonra da Derya Balta’ya olan borcumu geri ödedim. Aramızdaki para transfer ilişkisi bundan ibarettir.” Şeklinde konuştu.

        “YASADIŞI BAHİS SİTESİNDE SLOT OYNADIK”

        Dijital materyallerde tespit edilen konuşma içerikleri bana aittir, futbol üzerine konuşmalardır diyen Mert Hakan Yandaş, “Volkan Nart ile Sivasspor’da oynadığım dönemde tanıştım. İstanbul’da yaşamaktadır. Onunla da futbol üzerine konuşmalar yapmışızdır. Yine Fenerbahçe’den futbolcu arkadaşlarımla birlikte yasadışı bahis sitelerinde slot oyunları oynadık. Ancak kimin hesabından oynadığımızı hatırlamıyorum. Çok uzun sürmedi ve oynamayı bıraktık.” dedi.

        METEHAN BALTACI: FORMASINI GİYMİŞ OLDUĞUM TAKIM ADINA KUPON YAPMADIM

        Galatasaraylı futbolcu Metahan Baltacı da savcılıkta verdiği ifadede üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Emniyette detaylı ifadesini verdiğini söyleyen Baltacı, "Ben hiçbir suretle herhangi bir yasa dışı bahis sitesinde herhangi bir işlem yapmadım. Bununla beraber benim adıma da herhangi birinin bu tarz sitelerde işlem yapmamıştır. Emniyet ifadesinde tarafıma sorulan ... isimli site ile benim herhangi bir alakam yoktur. Whatsapp grubunda başka bir arkadaşımın atmış olduğu görüntüdür. Söz konusu görüntü 2021 yılına aittir. Ben ... isimli yasal sitede hatırladığım kadarıyla 2021 yılında üyelik açmıştım. Tam kaç kere kupon yaptığımı bilmiyorum ama hiçbir suretle formasını giymiş olduğum herhangi bir takım adına kupon yapmadım. Yine oynadığım maç bahislerindeki futbolcular ile herhangi bir irtibatım olmamıştır. Benim şike yapmam söz konusu değildir" dedi.

        "TFF KUPON YAPTIĞIM İÇİN CEZA VERDİ"

        Mesaj içerikleri sorulan Baltacı, "Mesaj içeriklerinde de gözüktüğü üzere birçok kuponda arkadaşlarımdan takım sormaktaydım, şike yapacak olsam böyle yazışmaların olması mümkün olmazdı. Söz konusu kuponları yapmamdan dolayı TFF tarafından idari ceza verildi. Ancak bu cezanın içeriği kupon yapmamdan kaynaklı olup şike iddiası ile ilgili herhangi bir husus da yoktur" dedi.

