Beşiktaş'tan penaltı beklentisi ve VAR tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta Beşiktaş, Gaziantep FK'yı konuk etti. Beşiktaş, ilk yarının bitimine saniyeler kala, 45+2. dakikada penaltı bekledi.

Sol çaprazdan ceza sahasına giren Jota Silva yakın mesafeden sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Zafer gole izin vermedi. Jota Silva vuruşu yaparken yerde kaldı, Beşiktaşlı oyuncular penaltı itirazlarında bulundu. VAR'da pozisyon incelendi ve herhangi bir izleme tavsiyesi gelmedi.

BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ!

Beşiktaş Kulübü, resmi X hesabından Jota Silva'nın yerde kaldığı pozisyonun ardından "Kime VAR, kime YOK!" şeklinde bir paylaşım yaptı.

"YORUMSUZ"

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının devre arasında bir başka pozisyon için hakem tepkisinde bulundu. Gaziantep FK, Beşiktaş karşısında 7. dakikada Muhammed Bayo ile 1-0 öne geçti.

Beşiktaş, bu golle ilgili bir paylaşım yaptı ve, "Yorumsuz!" yazdı. Beşiktaş, El Bilal Toure'nin 35. dakikada attığı golle Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 1-1 eşitlikle tamamladı.

MAÇ SONU AÇIKLAMA GELDİ!

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının ardından bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın açıklamasının tamamı:

"Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın hakemi Kadir Sağlam ile Beşiktaş düşmanlığıyla bilinen VAR hakemi Halil Umut Meler, sergiledikleri rezil yönetimle maçın skoruna direkt etki etmiştir.

Ofsayt çizgisi dahi çizmekten aciz oldukları için rakibimizin öne geçmesine neden olan VAR ekibi, ne hikmetse futbolcumuz Jota Silva’nın ceza sahasında rakibinin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda net penaltıyı süzememiştir.

Maçın hakemi Kadir Sağlam, maç boyunca takdir haklarını rakipten yana kullanmış ve rakibin oyunu soğutma stratejisine kayıtsız kalmıştır.

Birkaç gün önce bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım” demişti.

Sayın Hacıosmanoğlu’na soruyoruz;

Köpeksiz köy bulanlar kim?

Köpeksiz bulduğu köyde çomaksız dolaşanlar kim?

“Bunlarla döner dönmez hesaplaşacağım” dediniz. Ne zaman hesaplaşacaksınız?

“Gerekeni yapacağım” dediniz. Tam olarak ne yapacaksınız?

Hacıosmanoğlu’nu sorularımıza ivedilikle cevaplamaya, cevaplamak da yetmez, Türk futbolunun geleceği için acilen harekete geçmeye davet ediyoruz."