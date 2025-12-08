Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan penaltı beklentisi ve VAR tepkisi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan penaltı beklentisi ve VAR tepkisi!

        Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk eden Beşiktaş, 45+2. dakikada penaltı bekledi. VAR'da pozisyon incelendi ve herhangi bir izleme tavsiyesi gelmedi. Siyah-Beyazlılar sosyal medya hesabından hakem yönetimine ve VAR'a tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 21:23 Güncelleme: 08.12.2025 - 23:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'tan penaltı beklentisi ve VAR tepkisi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 15. hafta Beşiktaş, Gaziantep FK'yı konuk etti. Beşiktaş, ilk yarının bitimine saniyeler kala, 45+2. dakikada penaltı bekledi.

        Sol çaprazdan ceza sahasına giren Jota Silva yakın mesafeden sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Zafer gole izin vermedi. Jota Silva vuruşu yaparken yerde kaldı, Beşiktaşlı oyuncular penaltı itirazlarında bulundu. VAR'da pozisyon incelendi ve herhangi bir izleme tavsiyesi gelmedi.

        BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ!

        Beşiktaş Kulübü, resmi X hesabından Jota Silva'nın yerde kaldığı pozisyonun ardından "Kime VAR, kime YOK!" şeklinde bir paylaşım yaptı.

        "YORUMSUZ"

        Beşiktaş, Gaziantep FK maçının devre arasında bir başka pozisyon için hakem tepkisinde bulundu. Gaziantep FK, Beşiktaş karşısında 7. dakikada Muhammed Bayo ile 1-0 öne geçti.

        REKLAM

        Beşiktaş, bu golle ilgili bir paylaşım yaptı ve, "Yorumsuz!" yazdı. Beşiktaş, El Bilal Toure'nin 35. dakikada attığı golle Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 1-1 eşitlikle tamamladı.

        MAÇ SONU AÇIKLAMA GELDİ!

        Beşiktaş, Gaziantep FK maçının ardından bir açıklama yaptı.

        Beşiktaş'ın açıklamasının tamamı:

        "Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın hakemi Kadir Sağlam ile Beşiktaş düşmanlığıyla bilinen VAR hakemi Halil Umut Meler, sergiledikleri rezil yönetimle maçın skoruna direkt etki etmiştir.

        Ofsayt çizgisi dahi çizmekten aciz oldukları için rakibimizin öne geçmesine neden olan VAR ekibi, ne hikmetse futbolcumuz Jota Silva’nın ceza sahasında rakibinin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda net penaltıyı süzememiştir.

        Maçın hakemi Kadir Sağlam, maç boyunca takdir haklarını rakipten yana kullanmış ve rakibin oyunu soğutma stratejisine kayıtsız kalmıştır.

        REKLAM

        Birkaç gün önce bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım” demişti.

        Sayın Hacıosmanoğlu’na soruyoruz;

        Köpeksiz köy bulanlar kim?

        Köpeksiz bulduğu köyde çomaksız dolaşanlar kim?

        “Bunlarla döner dönmez hesaplaşacağım” dediniz. Ne zaman hesaplaşacaksınız?

        “Gerekeni yapacağım” dediniz. Tam olarak ne yapacaksınız?

        Hacıosmanoğlu’nu sorularımıza ivedilikle cevaplamaya, cevaplamak da yetmez, Türk futbolunun geleceği için acilen harekete geçmeye davet ediyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        Bahis soruşturmasında 29 şüpheliye tutuklama talebi!
        Bahis soruşturmasında 29 şüpheliye tutuklama talebi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        Sergen Yalçın'dan flaş hakem tepkisi!
        Sergen Yalçın'dan flaş hakem tepkisi!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        "Zorlandığım bir dönem!"
        "Zorlandığım bir dönem!"
        Göle ateş açtı yakalandı
        Göle ateş açtı yakalandı
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel