        Bahis soruşturmasında 28 şüpheliye tutuklama talebi! - Futbol Haberleri

        Bahis soruşturmasında 28 şüpheliye tutuklama talebi!

        "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında ikinci dalga şike ve bahis operasyonunda gözaltına alınan aralarında yönetici ve futbolcuların da bulunduğu şüphelilerden Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya'nın bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmaları istemiyle, 11 şüpheli ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

        Giriş: 08.12.2025 - 19:21 Güncelleme: 08.12.2025 - 21:09
        Bahis soruşturmasında 28 şüpheliye tutuklama talebi!
        "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında ikinci dalga şike ve bahis operasyonunda gözaltına alınan aralarında yönetici ve futbolcuların da bulunduğu 39 şüphelinin 38'si emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

        28 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

        Aralarında şüpheliler Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin katipoğlu ve Ümit Kaya’nın bulunduğu 29 şüpheli tutuklanmaları istemiyle, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

        Şüpheli Murat Sancak suç gelirlerinin aklanması, diğer şüpheliler ise maç sonuçlarını etkileme (6222 sayılı Kanun) suçlarından tutuklanmaları istemiyle sevk edildi.

        Ümi̇t Kaya 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahi̇s ve Şans Oyunları Düzenlenmesi̇ Kanuna Muhalefetten tutuklandı.

        Tutuklama istemiyle sevk edilenler:

        Ahmet Abdullah Çakmak

        Eren Karadağ

        Uğur Adem Gezer

        Emrah Çelik

        Yunus Emre Tekoğul

        İzzet Furkan Malak

        Bartu Kaya

        Arda Türken

        Muhammed Furkan Özhan

        Yusuf Özdemir

        Murat Sancak

        Orkun Özdemir

        Kadir Kaan Yurdakul

        Faruk Can Genç

        Alassane Ndao

        Ensar Bilir

        Oktay Aydın

        Yücel Gürol

        Mert Hakan Yandaş

        Ersen Dikmen

        Kerem Yusuf Sirkeci

        Emircan Çiçek

        Ahmet Okatan

        Gürhan Sünmez

        Mehmet Emin Katipoğlu

        Volkan Erten

        Şahin Kaya

        Ümit Kaya

        11 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL TALEBİ

        Bahis soruşturma kapmasında gözaltına alınan Metehan Baltacı, Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya, Zorbay Küçük ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

        AHMET ÇAKAR'IN GÖZALTI KARARI KALDIRILDI

        Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı. Çakar'ın, tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi için talimat verildi

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 5 Aralık'ta yapılan açıklamada, kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 13 Kasım'daki toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan 101 futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller bulunduğu belirtilmişti.

        Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen aralarında Galatasaray Spor Kulübünün profesyonel futbolcusu Metehan Baltacı'nın da olduğu 27 futbolcu hakkında gözaltı kararı olduğu belirtilen açıklamada, başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı belirlenen Fenerbahçe Spor Kulübünün profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler çerçevesinde Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenör hakkında da gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.

        Açıklamada, 24 Aralık 2023'te oynanan Ümraniyespor-Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti bulunduğu aktarılarak, bu kapsamda da 1'i futbolcu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği aktarılmıştı.

        Banka hesaplarının incelenmesi neticesinde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu belirlenen Adana Demirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat Sancak, eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, İstanbul ve 16 farklı ilde bulunan toplamda 46 zanlı hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğinin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği kaydedilmişti.

        Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alınmış, 5 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

