Habertürk
        Haberler Yaşam İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri! Cağ kebabı 5'inci...

        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri

        Taste Atlas, dünyanın en iyi 100 yemeğini seçti. Kullanıcıların oyuyla belirlenen listenin birincisi Paraguay'dan vori-vori oldu. Cağ kebabı ise listenin 5. sırada yerini aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 10:42 Güncelleme: 08.12.2025 - 10:42
        1

        Geleneksel tarifler ile otantik restoranların öne çıkarılması için içerik üreten Taste Atlas (Lezzet Atlası), kullanıcılarının oylarından yola çıkarak 2025 yılının en iyi 100 lezzetini açıkladı.

        2

        Tavuk suyu, tavuk parçaları, sebzeler, baharatlar ve mısır unu ile Paraguay peyniri karışımından yapılan küçük hamur köftelerinden oluşan Paraguay'a özgü lezzet vori-vori birinci seçildi.

        3

        İtalya'nın meşhur Napoli pizzası 2'nci, trüflü makarnası 3'üncü oldu.

        4

        Listede Türkiye'den 10 lezzet vardı. Erzurum'un ünlü Cağ kebabı listede 5. sırada yer aldı.

        5

        Genellikle kahvaltılarda servis edilen Gaziantep'in ünlü beyran çorbası, 14. sırada kendine yer buldu.

        6

        26. sırada beyti kebap yer aldı.

        7

        Marine edilmiş ince dana etinin, çok ince doğranıp kızartılmış patates, domates sosu ve yoğurtla birlikte servis edilmesiyle hazırlanan çökertme kebabı listenin 33. sırasında.

        8

        Kremamsı közlenmiş patlıcanın üzerine servis edilen, kuzu etinden oluşan hünkar beğendi 38. sırada görüldü.

        9

        Bursa'nın ünlü İskender kebabı ise 48. olarak seçildi.

        10

        Taste Atlas'ın listesinde kuzu şiş 53., Adana kebap 57. sırada yer aldı.

        11

        Alinazik kebap listenin 61. lezzeti oldu.

        12

        Son olarak pastırma, biber domates ve kaşar peynirinden oluşan iç harcıyla paçanga böreği listeye 87. sıradan girdi.

        13

        Dünyanın en iyi 100 yemeği listesinin ilk 10'u şu şekilde:

        1- Vori-vori, Paraguay
        2- Napoli pizzası, İtalya
        3- Beyaz trüflü makarna, İtalya
        4- Sate kambing, Endonezya,
        5- Cağ kebabı, Türkiye
        6- Kontosouvli, Yunanistan
        7- Arroz tapado, Peru
        8- Komplet lepinja, Sırbistan
        9- Quesabirria, Meksika
        10- Yaban domuz etli makarna, İtalya

        #dünyanın en iyi yemekleri
        #taste atlas
        #cağ kebabı
