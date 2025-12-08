Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde cumartesi günü sabah meydana gelen feci kazada 34 yaşındaki down sendromlu Eda Bayrak da hayatını kaybetti.

YOLCULUĞUN BİTMESİNE 1 SAAT VARDI

Annesi Ayşegül Bayrak ile birlikte İzmir'den memleketleri Gaziantep'e giden Eda Bayrak, yolculuğun bitmesine bir saat kala yaşanan kazada diğer 6 kişi ile birlikte yaşamını yitirdi.

PİYANOSUYLA HABER OLMUŞTU

Down sendromlu Eda Bayrak, piyano tutkusuyla defalarca haberlere konu olmuş, hayata olan bağlılığıyla ise gönüllere dokunmuştu.

HAYALİ FAZIL SAY İLE SAHNE ALMAKTI

Daha önce hayat hikayesini paylaştığı Eda Bayrak, en büyük hayalini Fazıl Say ile tanışmak ve sahne almak olarak açıklamıştı. Kazada ağır yaralanan annesi ile güçlü bağı ve duygulandıran ilişkisi görüntülere yansıyan Eda Bayrak'ın başarılı piyano performansı ise hafızalara kazınmıştı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Feci kazada hayatını kaybeden down sendromlu Eda Bayrak, memleketi Gaziantep'teki Bahaeddin Nakıpoğlu Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.