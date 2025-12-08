Habertürk
        7 kişinin öldüğü kazada Eda Bayrak'ın piyanosu da öksüz kaldı | SON DAKİKA HABERİ

        7 kişinin öldüğü kazada piyano da öksüz kaldı!

        Osmaniye'de, önceki gün meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlerden birinin 34 yaşındaki down sendromlu Eda Bayrak olduğu ortaya çıktı. Daha önce piyano tutkusuyla haberlere konu olan Bayrak, hayata olan bağlılığıyla gönüllere dokunmuştu. Aynı kazada ağır yaralanan annesi Ayşegül Bayrak'ın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 08:36 Güncelleme: 08.12.2025 - 08:36
        7 kişinin öldüğü kazada piyano da öksüz kaldı!
        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde cumartesi günü sabah meydana gelen feci kazada 34 yaşındaki down sendromlu Eda Bayrak da hayatını kaybetti.

        YOLCULUĞUN BİTMESİNE 1 SAAT VARDI

        Annesi Ayşegül Bayrak ile birlikte İzmir'den memleketleri Gaziantep'e giden Eda Bayrak, yolculuğun bitmesine bir saat kala yaşanan kazada diğer 6 kişi ile birlikte yaşamını yitirdi.

        PİYANOSUYLA HABER OLMUŞTU

        Down sendromlu Eda Bayrak, piyano tutkusuyla defalarca haberlere konu olmuş, hayata olan bağlılığıyla ise gönüllere dokunmuştu.

        HAYALİ FAZIL SAY İLE SAHNE ALMAKTI

        Daha önce hayat hikayesini paylaştığı Eda Bayrak, en büyük hayalini Fazıl Say ile tanışmak ve sahne almak olarak açıklamıştı. Kazada ağır yaralanan annesi ile güçlü bağı ve duygulandıran ilişkisi görüntülere yansıyan Eda Bayrak'ın başarılı piyano performansı ise hafızalara kazınmıştı.

        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Feci kazada hayatını kaybeden down sendromlu Eda Bayrak, memleketi Gaziantep'teki Bahaeddin Nakıpoğlu Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

        #Eda Bayrak
        #Son dakika haberler
