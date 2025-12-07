İlk kadın muhtar Esin Gül'ün icraatları neler oldu?

ERDEM YENER'İN AÇIKLAMASI

♦ Bir kadın TIR şoförü olunca niye alkışlayalım? Herhangi bir erkeğin yapabileceği bir şeyi niye bir kadın yapsın ki? O, kadını erkekleştiren bir şey.

♦ Kadın beyninin stratejik olarak kapasitesi daha geniş. Yönetimsel işlerde bulunmaları lazım. Mesela belediye başkanı olsunlar, etrafı güzelleştirsinler.

♦ Her alanda kadınların hayatımızda olması lâzım ama daha iyi ve daha doğru bir yerde.