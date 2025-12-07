İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!

Gaziosmanpaşa'da sabah saatlerinde bir otoparkta bulunan araçlarda yangın çıktı. 14 araçta hasar meydana gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA'nın haberine göre yangın Gaziosmanpaşa Yenimahalle 538. sokakta bulunan otoparkta saat 07.00 sıralarında çıktı.

Otoparktaki araçlarda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında park halinde bulunan 14 araç zarar gördü. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Soğutma çalışmaları sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangının yıldırım düşmesinden kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Zarar gören 14 araçtaki hasar yapılacak incelemeler sonucunda belli olacak.