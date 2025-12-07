Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!

        İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir otoparkta yangın çıktı. 14 aracın zarar gördüğü olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 10:52 Güncelleme: 07.12.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziosmanpaşa'da sabah saatlerinde bir otoparkta bulunan araçlarda yangın çıktı. 14 araçta hasar meydana gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        DHA'nın haberine göre yangın Gaziosmanpaşa Yenimahalle 538. sokakta bulunan otoparkta saat 07.00 sıralarında çıktı.

        Otoparktaki araçlarda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında park halinde bulunan 14 araç zarar gördü. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Soğutma çalışmaları sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangının yıldırım düşmesinden kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Zarar gören 14 araçtaki hasar yapılacak incelemeler sonucunda belli olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altınları gasp edip ev sahibi kadını odaya kilitledi!
        Altınları gasp edip ev sahibi kadını odaya kilitledi!
        "F.Bahçe'de şampiyonluk havası yok!"
        "F.Bahçe'de şampiyonluk havası yok!"
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakem yorumları!
        Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakem yorumları!
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Sağanak bekleniyor! Gözler kuraklığın etkisindeki Marmara'da!
        Sağanak bekleniyor! Gözler kuraklığın etkisindeki Marmara'da!
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi
        Çin'den Japon uçaklarına radar kilidi
        Çin'den Japon uçaklarına radar kilidi
        Fenerbahçe 2 haftada 4 puan yitirdi
        Fenerbahçe 2 haftada 4 puan yitirdi
        Tedesco: Maçı koparmamız gerekirdi!
        Tedesco: Maçı koparmamız gerekirdi!
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı