Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rams Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında yara aldı. Eski hakemler, karşılaşmadaki pozisyonları değerlendirdi.

14. dakikada Jhon Duran ile Duarte'nin pozisyonu

Deniz Çoban: Faul doğru. Duran'ın elini savurduğu hareket rakibin kulağının kenarına doğru geliyor. Şiddet, acımasızlık, yarayıcılık var mı, yok ama hakem burada sarı verse daha çok kabul ederdim ama kırmızıyı düşünmem.

Bülent Yıldırım: Duarte'nin tutması net bir faul. Duran da 'git başımdan' dercesine bir reaksiyon gösteriyor. Elle bir vurma söz konusu değil. Kurtulurken savurduğu kol rakibini itiyor. Küçük bir temas var ama bu bir reaksiyon. Kontrolsüz bir faul, kırmızı düşünülmez ama kesinlikle sarı verilmeliydi.

Bahattin Duran: Kart konusunda sizinle aynı fikirdeyim. Duran'ın eli Duarte'nin koluna geliyor. Hakem faul verir, Duran sarı kart görür. Pozisyonun özeti benim için bu.