Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevreleri dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışlarla ilgili de önemli uyarılarda bulunuldu.

Buna göre yağışların Orta Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) ile İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova çevreleri, Balıkesir’in kuzeyi, Antalya’nın doğu kıyıları, Erzurum’un güneyinde kuvvetli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde de yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda da buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının da, kuzey, iç ve batı kesimlerde biraz azalması bekleniyor.