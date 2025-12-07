Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Sağanak bekleniyor! Gözler kuraklığın etkisindeki Marmara'da! | Son dakika haberleri

        Sağanak bekleniyor! Gözler kuraklığın etkisindeki Marmara'da!

        Meteoroloji'den yapılan son hava tahminlerine göre bugün yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Sağanak yağışın etkili olmasının beklendiği Marmara'da da, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova çevreleri için uyarılar yapıldı. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2025 - 09:16 Güncelleme: 07.12.2025 - 09:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağanak bekleniyor! Gözler kuraklığın etkisindeki Marmara'da!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevreleri dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışlarla ilgili de önemli uyarılarda bulunuldu.

        Buna göre yağışların Orta Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) ile İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova çevreleri, Balıkesir’in kuzeyi, Antalya’nın doğu kıyıları, Erzurum’un güneyinde kuvvetli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde de yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda da buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının da, kuzey, iç ve batı kesimlerde biraz azalması bekleniyor.

        REKLAM

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 13°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 11°

        İzmir

        Bulutlu 17°

        Antalya

        Yağmurlu 15°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 16°

        Bursa

        Bulutlu 12°

        Adana

        Kısmen Güneşli 22°

        Diyarbakır

        Güneşli 13°

        Gaziantep

        Güneşli 10°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu

        SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

        Yağışların, Orta Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) ile İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova çevreleri, Balıkesir’in kuzeyi, Antalya’nın doğu kıyıları, Erzurum’un güneyinde kuvvetli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Rüzgarın da, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yine tedbirli olunması istendi.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi
        Çin'den Japon uçaklarına radar kilidi
        Çin'den Japon uçaklarına radar kilidi
        Fenerbahçe 2 haftada 4 puan yitirdi
        Fenerbahçe 2 haftada 4 puan yitirdi
        Kataloglu dolandırıcılar kıskıvrak
        Kataloglu dolandırıcılar kıskıvrak
        Tedesco: Maçı koparmamız gerekirdi!
        Tedesco: Maçı koparmamız gerekirdi!
        Bill Gates: Olağanüstü bir dönüm noktası fırsatı
        Bill Gates: Olağanüstü bir dönüm noktası fırsatı
        "Suriyeli olmayan unsurlar SDG'den çıkarılmalı"
        "Suriyeli olmayan unsurlar SDG'den çıkarılmalı"
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı