Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP heyeti Anıtkabir'e gitti, Parti Meclisi toplantısı başladı | Son dakika haberleri

        CHP heyeti Anıtkabir'e gitti, Parti Meclisi toplantısı başladı

        CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nın ardından Parti Meclisi Anıtkabir'i ziyaret etti. Özgür Özel Anıtkabir Özel Defteri'ne "Biz, sizden aldığımız ilham ve milletimizden aldığımız güçle tüm saldırıları boşa çıkaracak ve ülkemizi kuşatmalardan kurtaracak iradeye sahibiz" yazdı. CHP Parti Meclisi, genel merkezde ilk toplantısına başladı. Toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu da belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 11:43 Güncelleme: 06.12.2025 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP YDK belirlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 39. Olağan Kurultay'da seçilen Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ve milletvekilleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

        Özel, beraberindeki PM, YDK üyeleri ve milletvekilleriyle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

        Merdivenlerdeki fotoğraf çekiminin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

        Özgür Özel, deftere şunları yazdı:

        "Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım, partimizin 39. Olağan Kurultayı'nda seçilen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimiz ile yeniden huzurunuzdayız. Kurultayımızda yenilenen parti programımız, güncellenen tüzüğümüz ve yeni kadrolarımızla birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyoruz. Bugün çoklu krizler yaşayan Cumhuriyetimizi çağın kuşatmasından kurtarmak, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, gelirde ve vergide adaleti hakim kılmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye söz veriyoruz.

        REKLAM

        Aziz Atatürk, iki büyük eserinizden biri olan Cumhuriyet Halk Partimiz bugün, kapatma tehdidine kadar varan ağır saldırılar altındadır. Partimizin cumhurbaşkanı adayı, seçilmiş belediye başkanları ve çok sayıda yol arkadaşımız tutukludur. Ancak biz, sizden aldığımız ilham ve milletimizden aldığımız güçle tüm saldırıları boşa çıkaracak ve ülkemizi kuşatmalardan kurtaracak iradeye sahibiz. Size, silah arkadaşlarınıza, Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarına şükranlarımızı sunuyor, şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

        Özel, daha sonra beraberindeki heyetle İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Anıtkabir'deki mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktı.

        İLK PARTİ MECLİSİ TOPLANDI

        CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

        Özel'in, 39. Olağan Kurultay'da seçilen PM üyeleriyle ilk toplantısı, parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştiriliyor.

        YÜKSEK DİSİPLİN KURULU BELİRLENDİ

        Toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi. Buna göre gizli oylama ile yapılan seçim sonucunda; Turan Taşkın Özer Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, Ayça Akpek Şenay Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı ve Deniz Çakır Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri olarak oy birliği ile seçildi.

        Fotoğraflar: CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu X hesabı

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Kediler erkeklere derdini anlatırken 2 kat zorlanıyorlar!
        Kediler erkeklere derdini anlatırken 2 kat zorlanıyorlar!
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası