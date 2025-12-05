2026 Dünya Kupası grupları belli oldu: İşte muhtemel grubumuz!
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde, kupaya direkt katılacak olan takımların grupları belli oldu. A Milli Futbol Takımı, play-off etabını geçerek FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda yer alacak.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirildi.
İlk kez 48 takımla düzenlenecek ve 39 gün sürecek 2026 Dünya Kupası’nın grupları açıklandı.
ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek turnuva, hem katılımcı sayısı hem de süresiyle tarihe geçecek.
Dünya Kupası'nın açılış maçı, Azteca'da oynanacak Meksika-Güney Afrika maçı olacak.
Ev sahibi ülkeler Kanada, Meksika ve ABD sırasıyla B1, A1 ve D1 pozisyonlarına otomatik olarak yerleşti. Ardından 1. torbadaki diğer devler A’dan L’ye tüm gruplara dağıtıldı ve süreç ikinci, üçüncü ve dördüncü torbalarla devam etti.
A MİLLİ TAKIM'IN MUHTEMEL GRUBU BELLİ OLDU
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde, kupaya direkt katılacak olan takımların grupları belli oldu. A Milli Futbol Takımı, play-off etabını geçerek FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda yer alacak.
Play-off’ta mücadele edecek A Milli Futbol Takım, play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milliler, evinde Romanya'yı elemesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da yapılacak. Türkiye, play-off turunu geçmesi halinde Dünya Kupası'nda 4. torbada yer alacak.
GRUPLAR
A Grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Avrupa play-off D (Çekya - İrlanda / Danimarka - Kuzey Makedonya)
B Grubu: Kanada, Avrupa play-off A (Galler - Bosna Hersek / İtalya - Kuzey İrlanda), Katar, İsviçre
C Grubu: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya
D Grubu: ABD, Paraguay, Avustralya, Avrupa play-off C (Slovakya - Kosova / Türkiye - Romanya)
E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador
F Grubu: Hollanda, Japonya, Avrupa play-off B (Ukrayna - İsveç / Polonya - Arnavutluk), Tunus
G Grubu: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda
H Grubu: İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay
I Grubu: Fransa, Senegal, Kıtalararası play-off 2 (Bolivya / Surinam / Irak), Norveç
J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün
K Grubu: Portekiz, Kıtalararası play-off 1 (Yeni Kaledonya / Jamaika / Kongo DC), Özbekistan, Kolombiya
L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama
Böylece 2026 Dünya Kupası’nda 12 grubun tamamı şekillendi ve geri sayım resmen başladı.
Grup aşamasında maçlar takımların gruptaki yerlerine göre göre şu şekilde oynanacak:
Maç Günü 1: 1. ve 2. sıradaki takımlar, 3. ve 4. sıradaki takımlar
Maç Günü 2: 1. ve 3. sıradaki takımlar, 4. ve 2. sıradaki takımlar
Maç Günü 3: 4. ve 1. sıradaki takımlar, 2. ve 3. sıradaki takımlar