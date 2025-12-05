Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Liste güncellendi, il olmaya aday ilçeler yeniden belirlendi

        Liste güncellendi, il olmaya aday ilçeler yeniden belirlendi

        Çerkezköy, Gebze, Çorlu, Manavgat, Fethiye, Silopi, Midyat, Erdemli, İskenderun ve Doğubayazıt gibi yüksek nüfusa ve ekonomik etkiye sahip ilçeler de il olmaya en yakın yerleşimler arasında gösterildi. İşte diğerleri...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 18:22 Güncelleme: 05.12.2025 - 18:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        İl olmaya aday ilçeler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'de uzun süredir gündemde olan il olacak ilçeler tartışması, ‘Konuşan Haritalar’ tarafından yapılan son güncellemeyle yeniden şekillendi. Nüfus, ekonomik kapasite, ulaşım ağı, sanayi gücü ve stratejik konum gibi kriterlerin dikkate alındığı çalışma, İstanbul’un hızla büyüyen ilçesi Tuzla’yı da öne çıkardı.

        Belediye tarafından yapılan açıklamada, “2024 yılı itibarıyla 301 bin 400 nüfusa ulaşan Tuzla, sanayi bölgesi, tersaneleri, lojistik avantajları ve İstanbul’un Anadolu yakasındaki stratejik konumuyla listeye bu güçlü bir şekilde girmeyi başardı. Böylece Tuzla, il olmaya en yakın ilçeler arasında adından en çok söz ettiren yerleşimlerden biri oldu” denildi.

        REKLAM

        Açıklamanın devamında ise şu bilgilere yer verildi:

        “Tuzla’nın özellikle son yıllarda artan nüfus yoğunluğu, genişleyen yerleşim alanları, teknoloji odaklı yatırımların bölgeye kayması ve ulaşım ağlarının çeşitlenmesi, ilçeyi ‘yeni il potansiyeli’ taşıyan merkezlerden biri haline getiriyor. Ayrıca İstanbul’un mevcut yükünü azaltacak yeni idari yapılanmaların gerekliliği de Tuzla’yı öne taşıyan bir diğer önemli faktör olarak değerlendiriliyor.

        “Güncellenen listede Tuzla’nın yanı sıra Marmara, Ege ve Akdeniz kuşağından çok sayıda güçlü aday bulunuyor. Çerkezköy, Gebze, Çorlu, Manavgat, Fethiye, Silopi, Midyat, Erdemli, İskenderun ve Doğubayazıt gibi yüksek nüfusa ve ekonomik etkiye sahip ilçeler de il olmaya en yakın yerleşimler arasında gösterildi.

        “Ancak çalışmanın en dikkat çeken sonucu, Tuzla’nın İstanbul içindeki adaylar arasında en güçlü ilçelerden biri olması. Gerek sanayi gücü gerek liman ticareti gerekse artan yaşam alanlarıyla Tuzla, yeni bir ilin merkezi olabilecek tüm temel göstergeleri karşılayan ilçeler arasında öne çıkıyor.

        REKLAM

        “Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde artan nüfus yükünün ve genişleyen şehirleşmenin, yeni illere duyulan ihtiyacı giderek artırdığını vurgulanırken; ilçelerin il statüsüne dönüşmesinin hem bölgesel kalkınmaya hem de yönetimsel verimliliğe olumlu katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.”

        İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler ise şu şekilde açıklandı:

        Lüleburgaz

        Çerkezköy

        Silivri

        Çorlu

        Tuzla

        Kapaklı

        Gebze

        Çayırova

        Darıca

        Ereğli

        Bandırma

        Mustafakemalpaşa

        İnegöl

        Tavşanlı

        Edremit

        Bergama

        Soma

        Aliağa

        Akhisar

        Salihli

        Torbalı

        Ödemiş

        Nazilli

        Alaşehir

        Söke

        Kuşadası

        Milas

        Bodrum

        Fethiye

        Serik

        Manavgat

        Alanya

        Polatlı

        Ereğli

        Erdemli

        Silifke

        Ceyhan

        İskenderun

        Viranşehir

        Midyat

        Silopi

        Erciş

        Doğubayazıt

        ÖNERİLEN VİDEO
        #il adayı ilçeler
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"