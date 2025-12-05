Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek - Futbol Haberleri

        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek

        Türk futbolundaki bahis soruşturmasında ikinci dalga operasyonu gerçekleşti. Aralarında futbolcu, kulüp yöneticiler ve hakemlerinden bulunduğu 46 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Gazeteci Tahir Kum, HT Spor'da soruşturmaya yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 13:52 Güncelleme: 05.12.2025 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 46 şüpheliden 35'i gözaltına alındı.

        Gazeteci Tahir Kum, HT Spor'da soruşturmaya yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        İşte Tahir Kum'un açıklamaları:

        Murat Sancak'ın ve aynı zamanda başkanvekili ve uzun yıllardır menajerlik yapan Metin Korkmaz'ın gözaltı listesinde olması, bu dalgaların bir tsunamiye dönüşeceğinin habercisi. Bu işin içinde kulüp başkanı varsa, menajer varsa, bu dalgalar büyüyecektir. Bahis olayından, müsabaka sonucunu etkileme ve şike eylemi ile ilgili bir süreç olacak diye düşünüyorum.

        twitter

        Bu konuda 3 maymunu oynayan bazı medya kuruluşlarımız var. Her nedense bu topa fazla girmediler. Habertürk'ü ve HT Spor'u bu konuda cesaretinden dolayı kutlamamız lazım. Nazilli - Ankaraspor maçını da en iyi şekilde ortaya koyan da HT Spor oldu.

        Önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu, artık 57. maddeden değil kendi müsabakasına bahis oynayanlarla ilgili 56. madde kapsamında yani müsabaka sonucuna etki etme eyleminin ihlaliyle ilgili işlem yapacak. Artık sadece iş bahisle kalmayacak. 'Sen bahis oynadın, kupon doldurdun, sana 3 ay ceza' değil. Artık sonucu, futboldan ömür boyu men olan 56. madde (müsabaka sonucunu etkileme) ile ilgili TFF, önümüzdeki hafta itibariyle işlem yapacak.

        47 futbolcu ile ilgili veriler hafta içinde geldi. Yaklaşık 25-30 dolayındaki isim, tekrar savcılığa bildirildi. Bunlarla ilgili yeniden bir inceleme yapılması talep edildi, gelen bilgilerin çok sağlıklı olmadığı düşüncesiyle. Kalan kişiler için önümüzdeki Pazartesi-Salı günü bir disiplin sevki yapılacak. Ancak bu isimler arasında 3 veya 4 Süper Lig oyuncusu var. 3 büyüklerden de bir oyuncu yok.

        REKLAM

        56. MADDE NEDİR?

        (1) Müsabakanın sonucunu hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. Teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır.

        (a) Yukarıda belirtilen ihlalleri gerçekleştiren kişilere sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir,

        (b) Yukarıda belirtilen ihlallerin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmiş olması

        durumunda ilgili kulüplere bir alt lige düşürme cezası verilir.

        (c) İhlalde sorumluluğu bulunan kişilere ayrıca para cezası verilebilir.

        (2) 1. fıkrada belirtilen ihlallere teşebbüs etmek yasaktır.

        (a) Teşebbüs halinde, ilgili kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.

        (b) Teşebbüs halinde ilgili kişinin yöneticisi olduğu kulübe bu talimatta öngörülen disiplin

        cezaları uygulanabilir. Ağır ihlal hallerinde kulübe en az 12 puan indirme cezası verilir.

        İhlalin ağırlığı kurul tarafından somut olayın niteliğine göre serbestçe karar verilir ancak eylemin ilgili yöneticinin kendisinin veya üçüncü kişilerin bahis oyunlarından menfaat elde etmesi amacına matuf olduğunun tespit edilmesi halinde ihlal, mutlaka ağır ihlal kabul edilir.

        (3) İhlal veya ihlale teşebbüsün hakemler tarafından meydana getirilmesi halinde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor