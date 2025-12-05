Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
Türk futbolundaki bahis soruşturmasında ikinci dalga operasyonu gerçekleşti. Aralarında futbolcu, kulüp yöneticiler ve hakemlerinden bulunduğu 46 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Gazeteci Tahir Kum, HT Spor'da soruşturmaya yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 46 şüpheliden 35'i gözaltına alındı.
Gazeteci Tahir Kum, HT Spor'da soruşturmaya yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Tahir Kum'un açıklamaları:
Murat Sancak'ın ve aynı zamanda başkanvekili ve uzun yıllardır menajerlik yapan Metin Korkmaz'ın gözaltı listesinde olması, bu dalgaların bir tsunamiye dönüşeceğinin habercisi. Bu işin içinde kulüp başkanı varsa, menajer varsa, bu dalgalar büyüyecektir. Bahis olayından, müsabaka sonucunu etkileme ve şike eylemi ile ilgili bir süreç olacak diye düşünüyorum.
Bu konuda 3 maymunu oynayan bazı medya kuruluşlarımız var. Her nedense bu topa fazla girmediler. Habertürk'ü ve HT Spor'u bu konuda cesaretinden dolayı kutlamamız lazım. Nazilli - Ankaraspor maçını da en iyi şekilde ortaya koyan da HT Spor oldu.
Önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu, artık 57. maddeden değil kendi müsabakasına bahis oynayanlarla ilgili 56. madde kapsamında yani müsabaka sonucuna etki etme eyleminin ihlaliyle ilgili işlem yapacak. Artık sadece iş bahisle kalmayacak. 'Sen bahis oynadın, kupon doldurdun, sana 3 ay ceza' değil. Artık sonucu, futboldan ömür boyu men olan 56. madde (müsabaka sonucunu etkileme) ile ilgili TFF, önümüzdeki hafta itibariyle işlem yapacak.
47 futbolcu ile ilgili veriler hafta içinde geldi. Yaklaşık 25-30 dolayındaki isim, tekrar savcılığa bildirildi. Bunlarla ilgili yeniden bir inceleme yapılması talep edildi, gelen bilgilerin çok sağlıklı olmadığı düşüncesiyle. Kalan kişiler için önümüzdeki Pazartesi-Salı günü bir disiplin sevki yapılacak. Ancak bu isimler arasında 3 veya 4 Süper Lig oyuncusu var. 3 büyüklerden de bir oyuncu yok.
56. MADDE NEDİR?
(1) Müsabakanın sonucunu hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. Teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır.
(a) Yukarıda belirtilen ihlalleri gerçekleştiren kişilere sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir,
(b) Yukarıda belirtilen ihlallerin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmiş olması
durumunda ilgili kulüplere bir alt lige düşürme cezası verilir.
(c) İhlalde sorumluluğu bulunan kişilere ayrıca para cezası verilebilir.
(2) 1. fıkrada belirtilen ihlallere teşebbüs etmek yasaktır.
(a) Teşebbüs halinde, ilgili kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.
(b) Teşebbüs halinde ilgili kişinin yöneticisi olduğu kulübe bu talimatta öngörülen disiplin
cezaları uygulanabilir. Ağır ihlal hallerinde kulübe en az 12 puan indirme cezası verilir.
İhlalin ağırlığı kurul tarafından somut olayın niteliğine göre serbestçe karar verilir ancak eylemin ilgili yöneticinin kendisinin veya üçüncü kişilerin bahis oyunlarından menfaat elde etmesi amacına matuf olduğunun tespit edilmesi halinde ihlal, mutlaka ağır ihlal kabul edilir.
(3) İhlal veya ihlale teşebbüsün hakemler tarafından meydana getirilmesi halinde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.