Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 46 şüpheliden 35'i gözaltına alındı.

Gazeteci Tahir Kum, HT Spor'da soruşturmaya yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Tahir Kum'un açıklamaları:

Murat Sancak'ın ve aynı zamanda başkanvekili ve uzun yıllardır menajerlik yapan Metin Korkmaz'ın gözaltı listesinde olması, bu dalgaların bir tsunamiye dönüşeceğinin habercisi. Bu işin içinde kulüp başkanı varsa, menajer varsa, bu dalgalar büyüyecektir. Bahis olayından, müsabaka sonucunu etkileme ve şike eylemi ile ilgili bir süreç olacak diye düşünüyorum.

Bu konuda 3 maymunu oynayan bazı medya kuruluşlarımız var. Her nedense bu topa fazla girmediler. Habertürk'ü ve HT Spor'u bu konuda cesaretinden dolayı kutlamamız lazım. Nazilli - Ankaraspor maçını da en iyi şekilde ortaya koyan da HT Spor oldu.

Önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu, artık 57. maddeden değil kendi müsabakasına bahis oynayanlarla ilgili 56. madde kapsamında yani müsabaka sonucuna etki etme eyleminin ihlaliyle ilgili işlem yapacak. Artık sadece iş bahisle kalmayacak. 'Sen bahis oynadın, kupon doldurdun, sana 3 ay ceza' değil. Artık sonucu, futboldan ömür boyu men olan 56. madde (müsabaka sonucunu etkileme) ile ilgili TFF, önümüzdeki hafta itibariyle işlem yapacak.

