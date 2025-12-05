Habertürk
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Giriş: 05 Aralık 2025 - 17:04 Güncelleme: 05 Aralık 2025 - 17:18

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 5 Aralık 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Kamuda yönetici ve uzman personele seyyanen zam teklifi geri çekildi

        * Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyelerde milletin malının çarçur edilmesine izin vermeyiz. Bundan sonra da aynı çizgi de olacağız. Şehrine hizmet edenin yanında, şehrini yağmalayanların karşısında olacağız

        * Bahis soruşturmasında yeni dalga: Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı dahil 46 kişi gözaltında... 

        * İsrail'in katılabileceğinin açıklanmasının ardından Hollanda, İspanya, İrlanda ve Slovenya 2026'da düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çekildiklerini duyurdu

        * Usta oyuncu Halil Ergün'ün kalp ana damarına stent takıldı

