5 Aralık 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 5 Aralık 2025'in öne çıkan haberleri...
* Kamuda yönetici ve uzman personele seyyanen zam teklifi geri çekildi
* Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyelerde milletin malının çarçur edilmesine izin vermeyiz. Bundan sonra da aynı çizgi de olacağız. Şehrine hizmet edenin yanında, şehrini yağmalayanların karşısında olacağız
* Bahis soruşturmasında yeni dalga: Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı dahil 46 kişi gözaltında...
* İsrail'in katılabileceğinin açıklanmasının ardından Hollanda, İspanya, İrlanda ve Slovenya 2026'da düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çekildiklerini duyurdu
* Usta oyuncu Halil Ergün'ün kalp ana damarına stent takıldı