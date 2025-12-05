Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının kura çekimi gerçekleşti. Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı grupta yer aldı. İki takım, ilk haftada karşı karşıya gelecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi gerçekleşti. Fenerbahçe ve Beşiktaş, C grubunda yer aldı. İki takım, ilk haftada karşı karşıya gelecek.
İşte tüm gruplar:
A GRUBU
Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor
B GRUBU
Samsunspor
Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa Futbol AŞ
C GRUBU
Fenerbahçe
Beşiktaş
Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor FK
Ankara Keçiörengücü
Beyoğlu Yeni Çarşı FK
TÜRKİYE KUPASI'NIN STATÜSÜ
Kura çekiminde öncelikle torbadaki ilk 3 takım kura ile gruplara dağıtılır. Sonrasında diğer 3 takım için de aynı kura işlemi yapılır. Takımlar diğer 3 torbadan birer takımla müsabaka yapacak şekilde eşleştirilir. Her takım 2 maç iç sahada, 2 maç deplasmanda oynar.
Gruplarda İlk 2 sıra ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselir.