Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu! - Futbol Haberleri

        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!

        Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının kura çekimi gerçekleşti. Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı grupta yer aldı. İki takım, ilk haftada karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 15:39 Güncelleme: 05.12.2025 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi gerçekleşti. Fenerbahçe ve Beşiktaş, C grubunda yer aldı. İki takım, ilk haftada karşı karşıya gelecek.

        İşte tüm gruplar:

        A GRUBU

        Galatasaray

        Başakşehir

        Trabzonspor

        Alanyaspor

        Fatih Karagümrük

        İstanbulspor

        Boluspor

        Fethiyespor

        B GRUBU

        Samsunspor

        Eyüpspor

        Konyaspor

        Antalyaspor

        Gençlerbirliği

        Bodrum FK

        Iğdır FK

        Aliağa Futbol AŞ

        C GRUBU

        Fenerbahçe

        Beşiktaş

        Rizespor

        Gaziantep FK

        Kocaelispor

        Erzurumspor FK

        Ankara Keçiörengücü

        Beyoğlu Yeni Çarşı FK

        TÜRKİYE KUPASI'NIN STATÜSÜ

        Kura çekiminde öncelikle torbadaki ilk 3 takım kura ile gruplara dağıtılır. Sonrasında diğer 3 takım için de aynı kura işlemi yapılır. Takımlar diğer 3 torbadan birer takımla müsabaka yapacak şekilde eşleştirilir. Her takım 2 maç iç sahada, 2 maç deplasmanda oynar.

        Gruplarda İlk 2 sıra ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
        Nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek"
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı