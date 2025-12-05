ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı Direktör Vekili Hardy: Türkiye dünyanın kavşak noktası

Bu yıl ilk kez İstanbul'da düzenlenen 25. Dünya LNG Zirvesi enerji dünyasından pek çok üst düzey ismi bir araya getirdi.

Zirve kapsamında Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) enerji şirketleri ENI ve SEFE ile imzaladığı uzun dönemli LNG tedarik anlaşmalarının imza töreni gerçekleştirdi.

Dünyanın önde gelen enerji liderlerinin ve hükümet yetkililerinin yer aldığı 2-5 Aralık tarihlerinde gerçekleşen ve 3 gün süren etkinlikte ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı Direktör Vekili Thomas Hardy de yer aldı. Hardy, etkinlikte Habertürk Enerji Editörü İrem Kuşoğlu Görgü'ye özel röportaj verirken; ABD'nin LNG yatırımlarını, Türkiye–ABD arasındaki LNG işbirliklerini, enerji projelerine yönelik Amerikan finansmanını ve geleceğe dönük anlaşmaların çerçevesini anlattı.

"LNG PİYASASINDA BİR DEVRİM YAŞANIYOR"

Hardy, küresel enerji piyasasında özellikle de LNG piyasasında son dönemdeki gelişmeleri 'bir devrim' olarak nitelendirirken ve ABD’nin dış enerji politikasında Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG)'nin önemini de vurguladı.

Küresel LNG piyasasında 2025 itibarıyla ABD LNG'sinin rolü ve Avrupa ve Türkiye'nin buradaki konumuna yönelik soruya yanıt veren Hardy "Bence şu anda LNG piyasasında bir devrim yaşanıyor. Başkan Trump, Amerikan Enerji Hakimiyeti başkanlık kararnamesini imzaladı. Bu kararname, Amerikan gazının küresel ekonomiye daha fazla sunulmasına yönelik bir vizyon ortaya koyuyor ve bunu da ortaklarımıza uzun vadeli istikrar sağlayacak bir şekilde yapıyor. Bence işin başlangıç noktası da tam olarak burası. İşte bu noktada ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı devreye giriyor; çünkü mesele sadece bunu piyasaya sürmek değil, aynı zamanda bu altyapının, bu altyapıyı kabul edebilecek pazarlarda doğru şekilde hayata geçirilmesini sağlamak" dedi. Hardy Türkiye'de bulunma amacının da tam olarak bu olduğuna işaret ederken "Benim Türkiye'de bulunma sebebim de tam olarak bu: Hükümet yetkilileri ve özel sektörle görüşerek, ABD'nin, ABD hükümetinin, bölge genelindeki ortakların ABD LNG'sini kabul edebilecek altyapıyı kurmalarına nasıl yardımcı olabileceğini konuşmak. Ve bu da, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde ekonomik büyümeyi teşvik edecek olan şeylerdendir" dedi.

Yakın zamanda verdiği bir röportajda, 'Yaklaşımınızın tüm enerji projelerini kapsadığını ve yalnızca yenilenebilir enerji gibi tek bir alanla kısıtlı kalmadığını' ifade eden Hardy LNG'nin ABD'nin dış ekonomik politikası ve enerji diplomasisi içinde nasıl konumlandırıldığına yönelik ise "Ben küresel ekonomiye şöyle bakıyorum; Dünyanın dört bir yanındaki ortaklarımız ve halklarına hizmet edecek, ekonomilerine hizmet edecek, sanayi büyümesini destekleyici enerji istiyorlar ve bunun için sağlam bir baz yük kapasitesine ihtiyaç var. Ve LNG bu gücü sağlıyor. Bence şu dönemi ve LNG'de yaşanan devrimi benzersiz kılan şey, küresel pazara ve küresel müşterilere, ekonomilerini genişletmek isteyen pazarlarda yaygın ekonomik büyümeyi destekleyecek enerjiyi sağlayabilecek bir konumda olmamız. Ama sadece büyümek isteyen piyasalar değil; şu anda gaz erişimi olmayan ya da temel yük gücüne erişimi dahi bulunmayan piyasalar da buna dahil" diye konuştu. Bu bağlamda ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı'nın misyonuna da değinen "ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı, altyapı geliştirme konusunda ABD hükümetinin ilk adımı atan kurumudur. Sermaye yapısı içinde en erken yatırımı, proje hazırlığı, fizibilite çalışmaları, pilot projeler, tasarım mühendisliği, ön mühendislik ve tasarım çalışmaları gibi alanlarda hibe finansmanı yoluyla biz yapıyoruz. Yani sermayenin bulunmasının en zor olduğu, ancak bir fikri taslaktan konsept aşamasına, oradan da inşaata ve finansmana taşıyacak temeli atan zorlu işleri üstleniyoruz. ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı'nın rolü de tam olarak bu: Dünyadaki yükselen pazarlarda bulunan ortaklarımızın, ister bir boru hattı, ister bir LNG terminali, depolama ya da gaz yakıtlı elektrik santrali olsun, bu projeleri hayata geçirmelerine yardımcı olmak. Bunların hepsi küresel ekonominin büyümesi için gerekli, ama aynı zamanda ABD LNG'si için de bir pazar oluşturuyor. ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı'nın fark yarattığı yer de burası: Amerikan şirketlerini enerji alanında altyapı geliştirme konusunda lider konuma yerleştirmek" dedi.

"TÜRKİYE DÜNYANIN KAVŞAK NOKTASI" ABD-Türkiye enerji işbirliğinin bir parçası olarak LNG sektöründe ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı'nın kendi adına nasıl bir rol gördüğüne yönelik soruya Türkiye ile 30 yılı aşkın bir süredir çalışma alanları olduğunu vurgulayarak başlayan Hardy "ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı'nın Türkiye'de enerji geliştirme alanında 30 yıllık bir çalışma geçmişi var ve burada yapılan işlerden ve Türkiye'nin sahip olduğu liderlikten gerçekten çok etkilendik. Sadece bugün bulunduğumuz Dünya LNG Zirvesi bile, BOTAŞ'ın ve bakanlığın, sanayiyi ve dünyanın dört bir yanından hükümet yetkililerini bir araya getirme konusunda ne kadar güçlü bir liderlik rolü üstlendiğini görmemiz açısından iyi bir örnek" diye konuştu. "Burası dünyanın kavşak noktası ve bu konferansın Türkiye'de düzenleniyor olması hiç şaşırtıcı değil" diyen Hardy ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Bu, Türkiye'nin gaz altyapısındaki liderliğini göstermenin yanı sıra, gazın bölgedeki tüm komşular için emniyet ve enerji güvenliği sağlayacak şekilde taşınmasındaki rolünü de ortaya koyan güçlü bir mesaj."

"ABD TİCARET VE KALKINMA AJANSI OLARAK ABD ŞİRKETLERİNİ TÜRKİYE'YE GETİRME KONUSUNDA ÖN SAFLARDAYIZ" ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı, LNG sektöründe Türkiye'ye hangi finansman ve teknik yardım araçlarını sağlayabileceği ve ABD şirketlerinin Türkiye'nin bölgesel doğalgaz ticaret merkezi olma hedefinde nasıl bir rol oynayabileceği sorusuna da yanıt veren Hardy şu ifadeleri kullandı: "Bence ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı, ABD şirketlerini Türkiye'ye getirme konusunda ön saflarda yer alıyor. Dediğim gibi, 30 yıldır Türkiye'de enerji alanında çalışıyoruz. Buradaki zirvede, hem ihracat tarafında yer alan çok sayıda LNG şirketiyle hem de Türkiye'ye ve bölgedeki diğer ülkelere bakan EPC yüklenicileriyle görüştüm. Bugün bize "Bize yardımcı olun, çünkü burada, bölgedeki ortaklarımızın altyapıya yatırım yapmasına yardımcı olacak yatırımları yapmak için büyük bir pazar fırsatı görüyoruz" diyorlar. Bugün burada olmayı benzersiz kılan şey bence tam olarak bu. Başkan Trump'ın Amerikan enerji hâkimiyeti vizyonunu hayata geçiriyoruz fakat bunu, Amerikan şirketlerinin bölgede altyapı geliştirme konusunda lider konuma yerleşmesine yardımcı olacak bir şekilde yapıyoruz."