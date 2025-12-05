Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa MKE'deki patlamada 5 işçi ölmüştü! Cezalar belli oldu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Ankara'da, Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'nin (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda, 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin davada, tali kusurlu bulunan 5 sanık 4 yıl 2'şer ay hapse çarptırıldı, 1 sanık ise beraat etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 13:54 Güncelleme: 05.12.2025 - 13:54
        Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, MKE A.Ş. Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 10 Haziran 2023'te dinamit üretim bölümünde meydana gelen patlamada; Ahmet Ünal, Fırat Elverir, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem ve Mehmet Kutlu hayatını kaybetti.

        15'ER YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

        DHA'daki habere göre patlamayla ilgili Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında 6 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede; fabrika müdürü Durdu Uğur Şık (49), müdür vekili Kuntay Karabacak (50), iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş (49), üretim mühendisi Zafer Sarı (37), asit, dinamit üretim takım lideri Oktay Armağan (47) ve patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy (45) hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis talep edildi.

        5 SANIK TALİ KUSURLU BULUNDU

        Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki duruşmasında mütalaaya karşı savunmalar ile sanıkların son sözleri alınmış, mahkeme heyeti hüküm kurulması için duruşmayı bugüne ertelemişti.

        FABRİKA MÜDÜR VEKİLİ BERAAT ETTİ

        Bugün görülen karar duruşmasına adli kontrol tedbiri ile tutuksuz yargılanan 6 sanık ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti; fabrika müdür vekili Kuntay Karabacak'ın kusursuz olduğu kanaatine varıp, beraatine hükmetti.

        4 YIL 2'ŞER AY HAPİS VERİLDİ

        Fabrika müdürü Durdu Uğur Şık, iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş, üretim mühendisi Zafer Sarı, asit ve dinamit üretim takım lideri Oktay Armağan ile patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy'un ise olayda tali kusurlu oldukları değerlendirildi.

        5 sanık hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan takdiri indirim uygulanıp, 4 yıl 2'şer ay hapis cezası kararı verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #MKE fabrikasında patlama
        #Son dakika haberler
