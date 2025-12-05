Cansel Elçin: Onunla uğraşmak zordur

"ÖZ GÜVENLE ALAKALI OLABİLİR"

Zeynep Tuğçe Bayat, Derin Talu’nun; "Kıskanç insanlar, çirkin ve şişman" şeklindeki tartışma yaratan açıklaması hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Bayat, Talu'nun bu sözlerini özgüven eksikliğiyle ilişkilendirilebileceği yorumunu yaptı.

Kıskançlık ve toksik ilişkilere dikkat çeken Zeynep Tuğçe Bayat, bireylerin ilişkilerinde sınırlarını koruyamaması ve kişilik haklarını ihlal etmesinin sorunlu bir duruma yol açtığını belirtti. Bayat'a göre, kişi kendi özüne dönüp özgüvenini güçlendirdiğinde, bu tarz indirgemeci bakış açılarının ortadan kalkacağını ifade etti.

Sözlerinin devamında; "Kıskançlık akıl işi değildir" diyen Zeynep Tuğçe Bayat, çirkinlik ve şişmanlık gibi kavramların da göreceli olduğunu vurguladı. Özellikle sosyal medyadaki eğilime değinerek; "Fiziksel özelliklere bu kadar fazla atıfta bulunmamız gerekmiyor. Başka şeylere odaklanmalıyız," diyerek konunun fiziksel görünüşten ziyade içsel dengeye kaydırılması gerektiğini savundu.

Aynı konuya Cansel Elçin ise daha kısa ve net bir yorum getirdi. Elçin, kıskançlığı tanımlarken, "Kıskançlık vakit kaybıdır, onunla uğraşmak çok zordur," ifadelerini kullandı.

Her iki oyuncu da, Derin Talu’nun fiziksel özelliklere odaklanan kıskançlık tanımına karşın, meselenin daha çok psikolojik ve zamansal kayıplarla ilgili olduğu mesajını verdi.