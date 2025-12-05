Habertürk
        Cansel Elçin: Onunla uğraşmak zordur

        Cansel Elçin: Onunla uğraşmak zordur

        Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen özel bir etkinliğe katılarak engelli bireylerin toplumsal görünürlüğüne ve katılımına dikkat çekti. Oyuncu çift, Derin Talu'nun; "Kıskanç insanlar, çirkin ve şişman" şeklindeki tartışma yaratan açıklaması hakkındaki düşüncelerini de paylaştı. Elçin ile Bayat, Talu'nun fiziksel özelliklere odaklanan kıskançlık tanımına karşın, meselenin daha çok psikolojik ve zamansal kayıplarla ilgili olduğu mesajını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 08:08 Güncelleme: 05.12.2025 - 08:08
        "Onunla uğraşmak zordur"
        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; oyuncu çift; Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen özel bir etkinliğe katılarak engelli bireylerin toplumsal görünürlüğüne ve katılımına dikkat çekti.

        Etkinlikte söz alan Zeynep Tuğçe Bayat, engellerin aşılması sürecinde moda ve sanatın önemli bir araç olduğunu ve bu sayede engelli bireylerin hikâyelerinin daha fazla görünür hale geleceğini vurguladı. Bayat, toplumsal duyarlılığın önemine değinerek; "Empati şart. Engelli bireylerin hayata etkin bir şekilde katılmaları için eğitim ve uygulamaların yaygınlaşması gerekiyor. Onların dertleri bizim de dertlerimiz olmalı" şeklinde konuştu.

        Zeynep Tuğçe Bayat, kişisel kariyerine dair önemli bir haberi de paylaştı. Yakın gelecekte, engelli bir karakteri canlandıracağı bir film projesinin hazırlıklarına başladığını duyurdu. Projenin hamilelik süreci nedeniyle bir süre ertelendiğini belirten Bayat; "Hamilelik nedeniyle ertelenen film için yakında harekete geçeceğiz. Bu tür projeler, özellikle engelli bireylerin dünyasını anlamak adına, empatiyle anlatılan güzel hikâyelerdir" ifadelerini kullandı.

        "ÖZ GÜVENLE ALAKALI OLABİLİR"

        Zeynep Tuğçe Bayat, Derin Talu’nun; "Kıskanç insanlar, çirkin ve şişman" şeklindeki tartışma yaratan açıklaması hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Bayat, Talu'nun bu sözlerini özgüven eksikliğiyle ilişkilendirilebileceği yorumunu yaptı.

        Açıklaması büyük tepki çekti
        Açıklaması büyük tepki çekti Haberi Görüntüle

        Kıskançlık ve toksik ilişkilere dikkat çeken Zeynep Tuğçe Bayat, bireylerin ilişkilerinde sınırlarını koruyamaması ve kişilik haklarını ihlal etmesinin sorunlu bir duruma yol açtığını belirtti. Bayat'a göre, kişi kendi özüne dönüp özgüvenini güçlendirdiğinde, bu tarz indirgemeci bakış açılarının ortadan kalkacağını ifade etti.

        Derin Talu
        Derin Talu

        Sözlerinin devamında; "Kıskançlık akıl işi değildir" diyen Zeynep Tuğçe Bayat, çirkinlik ve şişmanlık gibi kavramların da göreceli olduğunu vurguladı. Özellikle sosyal medyadaki eğilime değinerek; "Fiziksel özelliklere bu kadar fazla atıfta bulunmamız gerekmiyor. Başka şeylere odaklanmalıyız," diyerek konunun fiziksel görünüşten ziyade içsel dengeye kaydırılması gerektiğini savundu.

        Aynı konuya Cansel Elçin ise daha kısa ve net bir yorum getirdi. Elçin, kıskançlığı tanımlarken, "Kıskançlık vakit kaybıdır, onunla uğraşmak çok zordur," ifadelerini kullandı.

        Her iki oyuncu da, Derin Talu’nun fiziksel özelliklere odaklanan kıskançlık tanımına karşın, meselenin daha çok psikolojik ve zamansal kayıplarla ilgili olduğu mesajını verdi.

