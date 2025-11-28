Derin Talu: Kıskanç insanlar şişman ve çirkin
Derin Talu, sosyal medyada bulunduğu; "Çok kıskanç insanlara rastladım; hepsi çirkin ya da şişko" paylaşımla tepkileri üzerine çekti
Defne Samyeli ile Eren Talu’nun kızı Derin Talu, sosyal medyada bulunduğu paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.
Derin Talu, yeni paylaşımında arkadaş seçimindeki kriterini açıkladı. Talu; "En büyük önerim çirkin kızlarla arkadaş olmamak. Bu kadar basit... Yani ben tüm arkadaşlarımın etrafımda güzel olmasını istiyorum. Çoğu zaman kıskanmıyorlar. Çok kıskanç insanlara rastladım; hepsi çirkin ya da şişko. Gerçekten bu kadar basit" ifadesiyle sosyal medyada büyük tepki çekti.