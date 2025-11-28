Habertürk
        Derin Talu: Kıskanç insanlar şişman ve çirkin

        Derin Talu: Kıskanç insanlar şişman ve çirkin

        Derin Talu, sosyal medyada bulunduğu; "Çok kıskanç insanlara rastladım; hepsi çirkin ya da şişko" paylaşımla tepkileri üzerine çekti

        Giriş: 28.11.2025 - 19:57 Güncelleme: 28.11.2025 - 19:57
        Açıklaması büyük tepki çekti
        Defne Samyeli ile Eren Talu’nun kızı Derin Talu, sosyal medyada bulunduğu paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

        Derin Talu, yeni paylaşımında arkadaş seçimindeki kriterini açıkladı. Talu; "En büyük önerim çirkin kızlarla arkadaş olmamak. Bu kadar basit... Yani ben tüm arkadaşlarımın etrafımda güzel olmasını istiyorum. Çoğu zaman kıskanmıyorlar. Çok kıskanç insanlara rastladım; hepsi çirkin ya da şişko. Gerçekten bu kadar basit" ifadesiyle sosyal medyada büyük tepki çekti.

