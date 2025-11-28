AK Parti, yeni yılla birlikte aile hukukuna dair yasal düzenleme çalışmalarını hızlandıracak. Binlerce kişinin merakla beklediği nafaka düzenlemesi 2026 yılında hayata geçirilecek. Teklifle nafaka uygulaması için bir çerçeve, sınır çizilecek.

EVLİLİK SÜRESİNE GÖRE NAFAKA ÖDENMESİ

Nafakada evlilik süresi dikkate alınacak. Boşanan kadın ya da erkeklerin evlilik süresine 2 yıl eklenerek ortaya çıkan süre kadar nafaka verilmesi formülü gündemde. Örneğin; 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl, 10 yıl evli kalanlara 12 yıl nafaka verilebilecek.

EKONOMİK İHTİYACI OLAN KADINLARA VERİLECEK

Nafakası sona eren kadınlar için ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girecek. Çalışmayan, ekonomik ihtiyacı olan ve mağdur olacak kadınlara dul, yetim aylığı ya da yaşlılık aylığı gibi bir sosyal yardım verilecek. Düzenlemeyle hedef, sosyal denge ve adaletin sağlanması olacak.

BOŞANDIKTAN SONRA SIRA NAFAKA VE VELAYET DAVASINA GELECEK

AK Parti kaynakları, süresiz nafakanın kanunda yer almadığını, nafakanın koşullarına hakimin takdiriyle karar verildiğini kaydetti. Kaynaklar, "Boşanan kadının 40 yaşından sonra iş bulması tekrar kolay değil. Bizim evlilik süresine bağlı olarak bir mekanizma işletmemiz lazım. Hakkaniyet bunu gerektiriyor" ifadelerini kullandı.