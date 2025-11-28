Habertürk
        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Nafaka düzenlemesinde takvim belli oldu | Son dakika haberleri

        Nafaka düzenlemesinde takvim belli oldu

        Nafaka düzenlemesi mart ayından sonra Meclis'e sunulacak. Teklifle süresiz nafaka kaldırılacak. Nafakada evlilik süresi dikkate alınacak. 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl nafaka verilmesi gündemde. Peki, aile hukukuna dair başka hangi düzenlemeler yapılacak? Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 28.11.2025 - 16:11 Güncelleme: 28.11.2025 - 16:11
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        AK Parti, yeni yılla birlikte aile hukukuna dair yasal düzenleme çalışmalarını hızlandıracak. Binlerce kişinin merakla beklediği nafaka düzenlemesi 2026 yılında hayata geçirilecek. Teklifle nafaka uygulaması için bir çerçeve, sınır çizilecek.

        EVLİLİK SÜRESİNE GÖRE NAFAKA ÖDENMESİ

        Nafakada evlilik süresi dikkate alınacak. Boşanan kadın ya da erkeklerin evlilik süresine 2 yıl eklenerek ortaya çıkan süre kadar nafaka verilmesi formülü gündemde. Örneğin; 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl, 10 yıl evli kalanlara 12 yıl nafaka verilebilecek.

        EKONOMİK İHTİYACI OLAN KADINLARA VERİLECEK

        Nafakası sona eren kadınlar için ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girecek. Çalışmayan, ekonomik ihtiyacı olan ve mağdur olacak kadınlara dul, yetim aylığı ya da yaşlılık aylığı gibi bir sosyal yardım verilecek. Düzenlemeyle hedef, sosyal denge ve adaletin sağlanması olacak.

        BOŞANDIKTAN SONRA SIRA NAFAKA VE VELAYET DAVASINA GELECEK

        AK Parti kaynakları, süresiz nafakanın kanunda yer almadığını, nafakanın koşullarına hakimin takdiriyle karar verildiğini kaydetti. Kaynaklar, "Boşanan kadının 40 yaşından sonra iş bulması tekrar kolay değil. Bizim evlilik süresine bağlı olarak bir mekanizma işletmemiz lazım. Hakkaniyet bunu gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

        Meclis'e sunulacak teklifle çekişmeli boşanma davalarının azaltılması için de önlem alınacak. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek, ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet, ayrıca davalarda görülecek. Düzenlemenin 13. Yargı Paketi'nde yer alması bekleniyor. Teklif, mart ayından sonra Meclis'e sunulacak.

