Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!

Kırklareli'nde olay, Babaeski ilçesinde yaşandı. Karahalil beldesinde bir evde çıkan yangında yaralanan C.S. (46) ile Ç.Ç. (41) Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, ancak C.S. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

ESKİ EŞİ GÖZALTINA ALINDI

AA ve İHA'daki habere göre olayın ardından evi yaktığı iddiasıyla C.S'nin eski eşi Bahar D. (40) gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Bahar D., Babaeski Adliyesi'ne götürüldü. Zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. ​​​​​​​

DİĞER KADININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olayda ağır yaralan Ç.Ç. isimli kadının, Kırklareli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

UYURKEN BENZİNLE ATEŞE VERMİŞ

Öte yandan Bahar D.'nin, boşandığı eşi C.S. ile birlikte yaşadığı öne sürülen Ç.Ç. adlı kadının bulunduğu evi, uyudukları sırada benzin dökerek ateşe verdiği öğrenildi.