Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, 40 yaşındaki Bahar D., eski eşi 46 yaşındaki C.S. ve 41 yaşındaki Ç.Ç.'nin kaldığı evi yaktı. Eski koca C.S.'nin hayatını kaybettiği olayda, Bahar D. tutuklandı. Ç.Ç. isimli kadının tedavisi sürüyor
Kırklareli'nde olay, Babaeski ilçesinde yaşandı. Karahalil beldesinde bir evde çıkan yangında yaralanan C.S. (46) ile Ç.Ç. (41) Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, ancak C.S. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
ESKİ EŞİ GÖZALTINA ALINDI
AA ve İHA'daki habere göre olayın ardından evi yaktığı iddiasıyla C.S'nin eski eşi Bahar D. (40) gözaltına alınmıştı.
TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Bahar D., Babaeski Adliyesi'ne götürüldü. Zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
DİĞER KADININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Olayda ağır yaralan Ç.Ç. isimli kadının, Kırklareli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
UYURKEN BENZİNLE ATEŞE VERMİŞ
Öte yandan Bahar D.'nin, boşandığı eşi C.S. ile birlikte yaşadığı öne sürülen Ç.Ç. adlı kadının bulunduğu evi, uyudukları sırada benzin dökerek ateşe verdiği öğrenildi.