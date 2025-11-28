Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, 40 yaşındaki Bahar D., eski eşi 46 yaşındaki C.S. ve 41 yaşındaki Ç.Ç.'nin kaldığı evi yaktı. Eski koca C.S.'nin hayatını kaybettiği olayda, Bahar D. tutuklandı. Ç.Ç. isimli kadının tedavisi sürüyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.11.2025 - 13:14 Güncelleme: 28.11.2025 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kırklareli'nde olay, Babaeski ilçesinde yaşandı. Karahalil beldesinde bir evde çıkan yangında yaralanan C.S. (46) ile Ç.Ç. (41) Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, ancak C.S. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        ESKİ EŞİ GÖZALTINA ALINDI

        AA ve İHA'daki habere göre olayın ardından evi yaktığı iddiasıyla C.S'nin eski eşi Bahar D. (40) gözaltına alınmıştı.

        TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Bahar D., Babaeski Adliyesi'ne götürüldü. Zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. ​​​​​​​

        DİĞER KADININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Olayda ağır yaralan Ç.Ç. isimli kadının, Kırklareli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

        UYURKEN BENZİNLE ATEŞE VERMİŞ

        Öte yandan Bahar D.'nin, boşandığı eşi C.S. ile birlikte yaşadığı öne sürülen Ç.Ç. adlı kadının bulunduğu evi, uyudukları sırada benzin dökerek ateşe verdiği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #KIRKLARELİ
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü