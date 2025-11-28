Habertürk
        SON DAKİKA DEHŞET DOLU KAZA! 3 tonluk levhanın altında kaldılar!

        3 tonluk levhanın altında kaldılar!

        Kırıkkale'de dehşet dolu bir kaza meydana geldi. Kentte bir endüstriyel ekipman üretim tesisinde çalışan 2 işçi, 3 tonluk sac levhanın altında kalarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 14:15 Güncelleme: 28.11.2025 - 14:15
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        Kırıkkale'de endüstriyel ekipman üretim tesisinde 3 tonluk sac levhanın altında kalan işçiler Mutlu Atay (56) ile Tekin Omay (58), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Yahşihan Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstriyel ekipman üretim tesisinde meydana geldi.

        Kaynak yapmak için hava kazanının içine giren işçiler Mutlu Atay ve Tekin Omay, 3 ton ağırlığındaki sac levhanın kayması sonucu levhanın altında kaldı.

        İş arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, levhanın altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaştı. İşçilerin cesetleri, yapılan incelemeden sonra hastane morguna götürüldü, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

