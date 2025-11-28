Galatasaray'da Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!

Aslan, 23 Şubat 2020 tarihindeki derbiyle rakibine karşı 20 yıl sonra deplasmanda kazanırken, bu maçla birlikte 6'sı Süper Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 7 karşılaşmada 5 kez sahadan galip ayrıldı. Kanarya ise 1 kez galibiyet sevinci yaşadı, 1 müsabaka da berabere sona erdi.