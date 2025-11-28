Habertürk
        Galatasaray'da Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!

        Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertliler karşısında Kadıköy'de oynadığı son 7 derbinin 5'inden galip ayrıldı.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 28.11.2025 - 10:28 Güncelleme: 28.11.2025 - 10:28
        1

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılıların, rakibiyle Kadıköy'de yaptığı son maçlarda galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor.

        2

        Aslan, 23 Şubat 2020 tarihindeki derbiyle rakibine karşı 20 yıl sonra deplasmanda kazanırken, bu maçla birlikte 6'sı Süper Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 7 karşılaşmada 5 kez sahadan galip ayrıldı. Kanarya ise 1 kez galibiyet sevinci yaşadı, 1 müsabaka da berabere sona erdi.

        3

        OKAN BURUK KADIKÖY'DE KAYBETMEDİ

        Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Kadıköy'de Fenerbahçe ile 4 kez karşı karşıya geldi. Buruk, söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Okan Buruk'un ekibi bu maçlarda 8 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.

        4

        Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanan son 7 derbi ve sonuçları şu şekilde:

        02.04.2025
        Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Türkiye Kupası)

        5

        21.09.2024
        Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Süper Lig)

        24.12.2023
        Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Süper Lig)

        6

        08.01.2023
        Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Süper Lig)

        10.04.2022
        Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0 (Süper Lig)

        7

        06.02.2021
        Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1 (Süper Lig)

        23.02.2020
        Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Süper Lig)

