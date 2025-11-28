Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz? Gündelik hayatta çok sık kullanılan bu ifadelerin aslında Türkçe karşılığı var!
Gündelik konuşmada sıkça tercih edilen yabancı kelimelerin aslında Türkçede karşılığı bulunuyor. Uzmanlar, bu sözcüklerin yerine yerli karşılıkların kullanılmasının dilde sadeleşmeye katkı sağladığını belirtiyor. işte, günlük ifadelerde en çok tercih edilen kelimeler ve Türkçe karşılıkları!
Günlük konuşmada yer eden yabancı kelimelerin aslında Türkçede karşılığı var. Uzmanlar bu sözcüklerin yerine Türkçe ifadelerin kullanılmasının dili sadeleştirdiğini söylüyor. İşte en yaygınları ve Türkçe karşılıkları…
Test Etmek
Türkçe karşılığı: Denemek, sınamak
Detay
Türkçe karşılığı: Ayrıntı
Avantaj
Türkçe karşılığı: Üstünlük
Kriter
Türkçe karşılığı: Ölçüt
Antipatik
Türkçe karşılığı: Sevimsiz, itici
Ekstra
Türkçe karşılığı: Fazladan
Full
Türkçe karşılığı: Tam, dolu
Objektif
Türkçe karşılığı: Tarafsız, nesnel
Sempatik
Türkçe karşılığı: Sevimli, cana yakın
Trend
Türkçe karşılığı: Eğilim
Enteresan
Türkçe karşılığı: İlginç, ilgi çekici