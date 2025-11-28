Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz? Gündelik hayatta çok sık kullanılan bu ifadelerin aslında Türkçe karşılığı var!

        Gündelik konuşmada sıkça tercih edilen yabancı kelimelerin aslında Türkçede karşılığı bulunuyor. Uzmanlar, bu sözcüklerin yerine yerli karşılıkların kullanılmasının dilde sadeleşmeye katkı sağladığını belirtiyor. işte, günlük ifadelerde en çok tercih edilen kelimeler ve Türkçe karşılıkları!

        Giriş: 28.11.2025 - 08:00 Güncelleme: 28.11.2025 - 08:00
        Günlük konuşmada yer eden yabancı kelimelerin aslında Türkçede karşılığı var. Uzmanlar bu sözcüklerin yerine Türkçe ifadelerin kullanılmasının dili sadeleştirdiğini söylüyor. İşte en yaygınları ve Türkçe karşılıkları…

        Test Etmek

        Türkçe karşılığı: Denemek, sınamak

        Detay

        Türkçe karşılığı: Ayrıntı

        Avantaj

        Türkçe karşılığı: Üstünlük

        Kriter

        Türkçe karşılığı: Ölçüt

        Antipatik

        Türkçe karşılığı: Sevimsiz, itici

        Ekstra

        Türkçe karşılığı: Fazladan

        Full

        Türkçe karşılığı: Tam, dolu

        Objektif

        Türkçe karşılığı: Tarafsız, nesnel

        Sempatik

        Türkçe karşılığı: Sevimli, cana yakın

        Trend

        Türkçe karşılığı: Eğilim

        Enteresan

        Türkçe karşılığı: İlginç, ilgi çekici

